Nach Dubai-Trend folgt die üble Gewissheit – jetzt gibt’s für Kunden keinen Zweifel mehr

Jeder wollte damals eine der begehrten Tafeln haben und selbst DIY-Rezepte gingen viral – die Rede ist von der Dubai-Schokolade. Viele meinten, dass die Kombination aus Schokolade und Pistazien DIE Geschmacksexplosion schlechthin ist. Eine Untersuchung der „Stiftung Warentest“ hat nun sechs Tafeln unter die Lupe genommen.

Und es ist klar geworden: Das Ergebnis ist ernüchternd und lässt keine Zweifel offen.

Schadstoffalarm in Dubai-Schokolade

Zunächst die schlechte Nachricht: Die Schokoladen aus Dubai, die aus raffiniertem Palmöl hergestellt werden, enthalten Fettschadstoffe, die als potenziell krebserregend gelten. Genauer gesagt: 3-Monochlorpropandiol- und Glycidylester – die werden oft in Palmöl gefunden und haben hier in der Schokolade nichts zu suchen. Doch das war noch nicht alles: Bei einer der Tafeln entdeckten die Prüfer sogar Aflatoxine, die als Schimmelpilzgifte in Pistazien vorkommen und ebenfalls gesundheitsschädlich sein können.

Aber keine Sorge – die Tester stellten fest, dass bei normalem Verzehr keine akuten Gesundheitsrisiken bestehen. Trotzdem stellt sich die Frage, wie ein Produkt, das mit so großen Qualitätsversprechen daherkommt, solche Mängel aufweisen kann.

„Stiftung Warentest“ stellt fest: Wichtige Angaben fehlen

Auch der Traum von der intensiven Pistazien-Note bleibt für die meisten Tafeln ein Märchen. Obwohl die Füllung auf den ersten Blick grün und verlockend aussieht, entfaltet sich nur bei einer der getesteten Schokoladen ein wirklich kräftiger Pistazien-Geschmack. Bei einigen der Tafeln wurden zudem seltsame Aromen wie Nougatcreme oder Spekulatius-Geschmack festgestellt – nichts, was man in einer Dubai-Schokolade erwarten würde. Ein weiteres Problem: Nicht alle Tafeln geben an, wie viel Pistazie wirklich drin ist.

Einige Tafeln hätten in Deutschland aufgrund fehlender Angaben auf der Verpackung gar nicht verkauft werden dürfen. Bei vier der getesteten Schokoladen fehlten wichtige Infos wie Zusatzstoffe oder Allergiehinweise. Logisch, dass das Fazit wenig positiv ausfällt: „Einzigartigen Geschmack oder herausragende Qualität fanden wir nicht, dafür Schimmelpilzgifte und Fettschadstoffe.“

Wer also auf der Suche nach einer echten Pistazien-Schokolade ist, sollte sich lieber auf bewährte Marken verlassen – und nicht in den Hype der Dubai-Schokolade verfallen. Der Geschmack ist oft genauso gut, und der Geldbeutel freut sich auch.