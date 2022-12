Dresden: Geiselnahme in Einkaufszentrum ++ Innenstadt abgeriegelt

Ausnahmezustand in der Innenstadt von Dresden! Am Samstagmorgen (10. Dezember) kommt es dort wegen des Verdachts der Geiselnahme in der Altmarktgalerie zu einem Großeinsatz der Polizei.

Das Einkaufszentrum wurde evakuiert, auch angrenzende Bereiche sind abgesperrt. Der Striezelmarkt ist ebenfalls geschlossen. Es sollen auch Schüsse gefallen sein.

Dresden: Alarm in der Innenstadt! Geiselnahme und Schüsse

Gegenüber dieser Redaktion bestätigte eine Sprecher der Polizei Dresden den Einsatz wegen des Verdacht einer Geiselnahme in dem belebten Einkaufszentrum.

Zu den Hintergründen hält sich die Polizei bedeckt – laut „Bild“ soll ein Mann allerdings zuvor eine Frau getötet haben und mit einer Pistole bewaffnet sein.

Laut „Radio Dresden“ soll es bereits am frühen Morgen Schüsse in dem Bürogebäude Ammonhof gegeben haben. Der Tatverdächtige soll den Radiosender gezielt aufgesucht haben wollen.

Dresden: Polizei bittet darum, Innenstadt zu meiden

Wegen des laufenden Einsatzes bittet die Polizei die Bevölkerung, die Innenstadt aktuell zu meiden. Auch der Verkehr ist von der Lage betroffen, Busse und Bahnen der Dresdener Verkehrsbetriebe umfahren den Bereich.

Mehr Infos in Kürze.