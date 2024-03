Niederlande: Geiselnahme in Café beendet ++ Täter mit Sturmhaube abgeführt ++ Geiseln frei

Dramatische Szenen spielten sich einen Tag vor Ostern in unserem Nachbarland, den Niederlanden, ab!

In einem Café in der niederländischen Stadt Ede bei Utrecht hat am Samstagmorgen (30. März) ein Mann mehrere Menschen als Geiseln genommen. Laut lokalen Medienberichten soll es sich dabei um Mitarbeiter des Cafés handeln. Der Verdächtige habe außerdem damit gedroht, Sprengstoff einzusetzen, weswegen der Bereich weiträumig geräumt wurde.

Wir berichten in einem News-Blog von den Entwicklungen der Lage in dem Café.

++ Hier kannst du den News-Blog aktualisieren ++

Geiselnahme beendet

12.59 Uhr: Inzwischen berichtet „De Telegraaf“, dass die Geiselnahme beendet sei. Eine Person mit Sturmhaube verließ gegen 12.30 Uhr das Café mit erhobenen Händen und kam daraufhin in Gewahrsam. Die Polizei bestätigte zudem auf der Plattform X (vormals Twitter), dass alle vier Geiseln freigelassen wurden.

Statement des Bürgermeisters

12.28 Uhr: Die Hintergründe der Geiselnahme sind weiterhin unklar. Wie viele Geiseln es gab oder noch gibt, ist ebenfalls unklar, schreibt die Deutsche Presse-Agentur.

12.05 Uhr: Der Bürgermeister von Ede, René Verhulst, meldet sich jetzt mit einem Statement zu Wort. „Im Zentrum von Ede herrscht derzeit eine Geiselnahme. Drei Geiseln wurden gerade freigelassen, aber die Situation dauert noch an. Eine schreckliche Situation für all diese Menschen“, heißt es in diesem.

Er fordert die Einwohner außerdem auf: „Wir sehen viele Videos von der Situation vor Ort, die online gehen. Ich fordere Sie auf, sehr vorsichtig zu sein und es nicht zu teilen. Die Geiseln, die nun frei sind, haben das Recht auf Frieden und Privatsphäre. Auch die Polizei will ihre Arbeit gut machen können.“

Drei Geiseln freigelassen

11.30 Uhr: Nach Angaben der Polizei wurden gerade drei Geiseln freigelassen. Die Situation ist noch nicht vorbei, warnen die Beamten.

10.45 Uhr: Die Polizei bestätigt, dass es derzeit „keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv“ gäbe. Sie fordert die Anwohner auf, sich fernzuhalten. „Bleiben Sie drinnen und schauen Sie nicht zu.“

10.00 Uhr: Fotos vom Ort des Geschehens zeigen zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, Videos zeigen bewaffnete Polizisten, die im Zentrum Stellung beziehen. Neben schwer bewaffneten Einsatzkräften sind auch Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz.

In Ede (Niederlande) war ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Spezialeinsatzkräften vor Ort. Foto: : Aleksandar Furtula/AP/dpa

150 Wohnungen wegen Sprengstoff geräumt

9.20 Uhr: Knapp zwei Stunden nach dem ersten Update berichtet die Polizei, dass etwa 150 Häuser geräumt werden mussten. Demnach soll es in einem Café in der Stadt zu einer Geiselnahme gekommen sein. Laut der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“, handelt es sich bei den Geiseln um Mitarbeiter. Laut der Zeitung sei der Geiselnehmer nach Ladenschluss mit Waffen und Sprengstoff in das Geschäft eingedrungen und soll gedroht haben, es in die Luft zu sprengen.

Bei dem Café soll es sich nach Medienberichten um das Party-Café „Petticoat“ handeln. Hier soll am Freitagabend noch eine Party stattgefunden haben. Laut der niederländischen Zeitung sei der Betreiber ziemlich verärgert über die Situation und will aufgrund der Sicherheit seiner Mitarbeiter nichts mehr sagen

Das könnte dich auch interessieren:

Samstag (30. März), 7.32 Uhr: Auf Twitter berichtet die Polizei der Provinz Gelderland (Niederlande), dass in Ede derzeit ein Polizeieinsatz stattfindet. Bewohner werden aufgefordert, sich vom Zentrum der Stadt fernzuhalten. Genauere Infos gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.