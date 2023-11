DPD: Paket konnte nicht zugestellt werden? DIESEN Fehler solltest du jetzt nicht begehen

Wenn ein Paket von DPD oder einem anderen Versanddienst nicht zugestellt werden kann – weil man nicht da ist oder ein Fehler vorliegt – ist das natürlich ärgerlich. Denn da müssen die Kunden selber aktiv werden, die nächste Zustellung abwarten, zu einer Filiale beziehungsweise Paketstation fahren oder sich im Ernstfall mit dem Service-Personal auseinandersetzen.

Doch es gibt auch Fälle, in denen sie eigentlich gar nichts tun müssen – und es auch besser nicht sollten. Das hat auch eine DPD-Kundin festgestellt, als sie zuletzt eine Benachrichtigung erhielt.

DPD-Mail irritiert Kundin

„Ihr Paket konnte nicht zugestellt werden, da bei der Zustellung keine Person zur Unterschrift anwesend war.“ Diese Nachricht hat jüngst eine DPD-Kundin erhalten – und sie zunächst irritiert. Schließlich erwartete sie gar kein Paket.

„Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir eine Adressbestätigung benötigen, um den Paketversand erneut zu bestätigen“, heißt es weiter in der Nachricht. Darunter findet sich ein Link mit einer Lupe und der Aufschrift „Hier überprüfen“.

Betreff: „Paketzustellung Fehlgeschlagen: Unterschrift Erforderlich“

Die Mail kommt von der kryptischen E-Mail-Adresse dpd@Kundenservice-058.onmicrosot.com. Dass dies nicht die korrekte Adresse des DPD-Supports ist, kann sich wahrscheinlich jeder denken. Doch ab und an ist man mal im Stress, übersieht die Warnhinweise und klickt unbedacht auf den Link.

Diese Nachricht hat eine Kundin kürzlich erhalten. Foto: DER WESTEN

Es ist offensichtlich, dass es sich hierbei um eine Spam-Nachricht handelt. Schon die undefinierbare Zahlen- und Buchstabenkombination im Betreff mit einem „ß“ und die angebliche Paketnummer mit einem „?“ am Ende sollte deine Aufmerksamkeit erregen.

DPD: Das sollte dir einen Warnung sein

Dass in der Nachricht selbst noch eine ganz andere Paktverfolgungsnummer steht, irritiert ebenfalls. Hier kannst du sogar noch auf einen zweiten Link zum Verfolgen deines Pakets klicken. Die Betrüger haben sich hier was ganz Perfides ausgedacht und locken dich gleich an zwei Stellen. Du sollst hier persönliche Daten eingeben, die dann natürlich sofort in ihren Händen landen.

Am besten behältst du einen Überblick über deine Pakete, dann können dich derartige Phishing-Nachrichten auch nicht aus dem Konzept bringen. Und die Mail packst du ganz einfach in deinen Spam-Ordner im Postfach. Dadurch lernt das Programm und kann dich bei weiteren Spams vorab warnen.