dm, Rossmann & Co: Hype um DIESES Produkt – doch es ist ständig ausverkauft

Bei dm, Rossmann & Co. gibt es ein ganz bestimmtes Produkt, das momentan immens beliebt ist. Nicht nur ist das Produkt extrem beliebt, es ist mit weniger als 3 Euro auch total günstig. Aufgrund seiner Beliebtheit und dem geringen Preis ist es leider sehr schwer zu bekommen, da es ständig ausverkauft ist.

Dies ist auf den aktuellen neuen Haartrend zurückzuführen. Wie die Zeitschrift InStyle berichtet, ist der Sleek Hairstyle momentan sehr beliebt. Bekannte Prominente, wie Ariana Grande und Hailey Bieber präsentieren den Haartrend auf Social Media. Online-Tutorials, wie man diesen Haartrend selber stylen kann, erhalten extrem viele Aufrufe. Aber auch bei dm, Rossmann & Co. ist der Trend bemerkbar.

dm, Rossmann & Co: Produkt nur 2,95 Euro

Der Sleek Hairstyle ist die perfekte Alternative, wenn man am Morgen nicht genug Zeit für ein langatmiges Styling hat. Mit etwas Haargel oder Wachs von dm, Rossmann & Co. kämmt man sich einfach die Haare nach hinten und macht sich einen strengen Zopf oder Dutt. Dieser Haarstil geht nicht nur schnell, sondern sieht auch richtig gut aus.

Der Trend ist momentan so beliebt, dass bei dm, Rossmann & Co. ständig die Haarstyling-Regale komplett leergefegt sind. Aber obwohl die Frisur relativ schnell geht, ist diese am Anfang gar nicht so einfach umzusetzen. Es kann schon etwas Übung brauchen, bis man erreicht, dass kein Haar mehr absteht.

Bei dm, Rossmann & Co. gibt es immens viele Produkte, mit denen man die Frisur stylen kann, aber leider haben diese auch einige Nachteile. Wie InStyle berichtet, hält Haarspray nicht besonders lange und die Frisur löst sich relativ schnell wieder auf. Haarwachs dagegen hält lange, aber klebt zu sehr.

Sleek Look: Haartrend des Jahres

Bei dm gibt es aber nun eine gute Alternative, um den Sleek Look zu erreichen. Mit dem „Wax Stick“ von Balea kann man einfach Strähnen, die abstehen, in Sekunden festkleben. Das Produkt ist einfach zu benutzen und beseitigt schnell kleine abstehende Strähnen, die den Sleek Look zerstören könnten.

Nicht nur ist der Balea Wax Stick extrem praktisch, sondern dieser ist auch bei dm für wenig Geld erhältlich. Das Produkt kostet nur 2,95 Euro. Für wenig Geld kann man den beliebten Haartrend selber zuhause nachstylen. Bedauerlicherweise ist das Produkt immer schnell ausverkauft, also muss man schnell sein, wenn man es selber ausprobieren will.