dm geht krassen Weg – Payback-Nutzer spitzen die Ohren

Nutzer von Payback können sich freuen, denn der dm-Drogeriemarkt und das Unternehmen bieten einen neuen Service an. Dadurch können Kunden, die sowohl Payback als auch die App des Drogeriemarkts nutzen, immens profitieren.

Payback und dm arbeiten immer weiter an der Verschmelzung des Kundenerlebnisses, wie „mobiFlip.de“ berichtet. Mit einem neuen Service können die beiden Konten des Unternehmens verbunden werden, wodurch man beim Einkaufen sehr viele Vorteile hat.

dm und Payback: Coupons werden in beiden Apps angezeigt

Durch den neuen Service ist vor allem die Bereitstellung von Coupons betroffen. Diese wurden ursprünglich nur in der App von dm angezeigt. Jedoch sollen diese zukünftig auch in der Payback-App bereitgestellt werden.

Auch soll es an der Kasse von dm keinen Unterschied mehr machen, ob man die App des Drogeriemarkts, die Karte von Payback oder die App von Payback scannt. Wenn Kunden den neuen Service nutzen und die Konten miteinander verknüpft haben, dann werden automatisch alle aktivierten Coupons eingelöst, egal welche App oder Karte man vorzeigt.

Wie „mobiFlip.de“ berichtet, können Kunden zusätzlich auch den digitalen eBon in der App von dm einsehen, wenn sie das Angebot von Payback nutzen. Durch die Verknüpfung der beiden Accounts will man ein besseres Einkaufserlebnis für die Kunden der beiden Unternehmen schaffen.

Service ist Ende Oktober verfügbar

Um den neuen Service von Payback und dm anbieten zu können, aktualisiert man momentan den Vertragstext zur Servicebestellung. Bis der neue Service am 28. Oktober angeboten wird, gilt noch die alte Version, die man im Kundenkonto einsehen kann.

Der neue Service tritt am 28. Oktober automatisch in Kraft. Wenn Kunden von dem neuen Angebot von Payback und dm profitieren wollen, müssen sie also nichts Weiteres tun. Wenn man jedoch lieber das ursprüngliche Angebot beibehalten will, muss man bis zum 27. Oktober widersprechen.