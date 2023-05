dm-Kunde verlässt Filiale – und fällt bei diesem Anblick vom Glauben ab

Für diesen Kunden endete der Einkauf bei dm in großem Frust. Der Ärger entstand allerdings nicht etwa, weil der Kunde mit den erworbenen Produkten nicht zufrieden gewesen wäre. Aber der Reihe nach.

Der Kunde hatte bei dm einen Großeinkauf hinter. Fast 130 Euro ließ er beim Drogerie-Markt, wie er dank eines Fotos des Kassenbons auf der Facebook-Seite des Unternehmens dokumentiert. Ebenfalls auf dem Foto: ein Knöllchen.

dm-Kunde muss tief in die Tasche greifen

Dieses hatte er kassiert, weil er während seines Einkaufs vor der Filiale parkte und seine Parkscheibe nicht vor die Windschutzscheibe gelegt hatte. Für dieses Versäumnis musste er 24,90 Euro abdrücken. „Beschämend, wenn man es so übertreiben muss“, klagt der Kunde den Drogerie-Riesen an.

Andere Kunden kennen das Problem und haben Mitleid mit dem Kunden von dm. So schreibt ein anderer Kunde: „Das machen einige Märkte so. Es wird überall nur noch abgezockt.“

dm-Kunden sehen Schuld nicht beim Drogeriemarkt

Andere Kunden hingegen sehen die Schuld beim betroffenen Kunden. „Lege doch einfach die Parkscheibe raus. Dafür kann dm doch nichts“, schreibt eine Kundin, und ein anderer meint: „Du schaffst es nicht, Schilder zu lesen und dementsprechend eine Parkscheibe zu benutzen? Und dann willst du die Schuld auf andere abwälzen? Ziemlich lachhaft.“

Und wieder andere Kunden geben einen wichtigen Hinweis. Betroffene Kunden könnten ihren Kassenbon nachträglich an die Parkplatz-Dienstleister schicken. Häufig würden die Knöllchen dann aus Kulanz storniert. „Du hättest auch einfach nur deinen Kassenbon an die Firma der Parkgesellschaft senden können – um nachzuweisen, dass du zu dieser Zeit dort einkaufen warst. Meistens wird diese dann storniert“, lässt eine Kundin wissen.

Eine andere Kundin kann dies bestätigen: „Einfach den Kassenbon dort hinschicken und man muss das Knöllchen nicht bezahlen.“

Und auch die nächste Kundin hat eine solche Erfahrung schon mal gemacht: „Ist mir bei Penny passiert. Kassenbon an die Firma schicken und das Knöllchen wird storniert.“

dm antwortet

Auch dm reagierte auf das Problem und teilte mit: „Deinen Unmut können wir nachvollziehen, jedoch können wir dir hier nur mitteilen, dass wir in der Regel die Geschäftsräume anmieten. Daher gehören uns die Parkplätze leider nicht. Diese Parküberwachungsfirma, an die du hier geraten bist, wird meist z.B. zur Vermeidung von Dauerparkern vom Grundstücksbesitzer beauftragt. Wir empfehlen hier, dich an deinen Markt zu wenden, eventuell ist es möglich, dir hier weiterzuhelfen.“