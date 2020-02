dm: Krasse Neuerung – DAS wird Kunden jetzt freuen

dm: Der Drogeriemarkt kündigt eine Neuerung an, die für alle Kunden ab sofort gilt.

Mal schnell in den dm, weil du noch Zahnpasta brauchst?

Seit Anfang Februar kannst du zu der Zahnpasta nun noch etwas anderes bekommen: Bargeld! Denn jetzt ist es möglich, ohne Mindestbetrag mit der Girocard bis zu 200 Euro gebührenfrei Geld bei dm abzuheben.

dm: Diese Neuerung freut Kunden

Das bedeutet für dich: Wenn du ein beliebiges Produkt kaufst, egal wie teuer, kannst du zusätzlich Bargeld auszahlen lassen. Du musst nicht wie in vielen anderen Supermärkten mindestens fünf, zehn oder 20 Euro ausgeben.

Bei dm kannst du jetzt ohne Mindestbetrag Bargeld abheben – in über 2000 Filialen. Foto: dm-drogerie markt

„Wir möchten unsere Leistungen in den dm-Märkten stets weiterentwickeln, um das Einkaufserlebnis vor Ort noch kundenfreundlicher zu gestalten“, sagt Martin Dallmeier, dm-Geschäftsführer. Der Drogeriemarkt sei damit der erste Händler, der diesen Service ohne Mindestbetrag anbietet.

Vorteil für Kunden: Bargeld abheben ohne Mindestbetrag

„Unsere Kunden müssen also keine weiten Wege auf sich nehmen, um an Bargeld zu gelangen. Gerade für Kunden im ländlichen Raum, aber auch für die steigende Zahl von Direktbankkunden bietet dieser Service einen spürbaren Mehrwert“, sagt Dallmeier.

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2000 Filialen in Deutschland

...und weitere 1700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Aber nicht nur die Menschen in ländlichen Gebieten sollen davon profitieren: „Natürlich steht unser Service allen Kunden zur Verfügung“, so der Geschäftsführer. Dabei ist es übrigens egal, ob du deine Rechnung in mit Karte oder mit Banking-Apps bezahlst.

Bei diesen Händlern kannst du Bargeld abholen

Auch bei anderen Händlern kannst du Geld abheben. Bei Aldi, Lidl und Netto musst du dafür für mindestens fünf Euro, bei Rewe, Penny, Edeka, Müller und Toom für mindestens zehn Euro einkaufen. (vh)