dm-Kunden sollten sich bei diesem Produkt vorsehen – „Am besten schmeckende Abführmittel“

Blähungen, Magenkrämpfe, Durchfall, sogar Übelkeit und Erbrechen – das sollen die Folgen eines Produkts von dm sein. „Solch einen Durchfall mit nicht endenden Blähungen hatte ich wirklich noch nie. Das am besten schmeckende Abführmittel, welches ich je ausprobieren durfte“, schreibt etwa ein Kunde als Rezension unter einem Artikel.

Eine andere Frau gar meint, der Konsum des Produkts von dm sei „Körperverletzung“. Ihr dreijähriger Sohn habe bloß eine Handvoll davon gegessen und den Rest des Tages mit „schlimmsten Krämpfen“ verbracht. Welcher Artikel hat nur solche massiven Nebenwirkungen?

dm-Produkt hat massive Nebenwirkungen

Bei dem Artikel, über den sich die Kunden im Netz so vehement beschweren, handelt es sich um die zuckerfreien „Leichten Bärchen“ aus dem Weingummi-Sortiment der Discounter-Kette. Nicht nur bei dm, sondern auch in Apotheken soll das Produkt laut der „Süddeutschen Zeitung“ bereits seit mehreren Jahren angeboten werden. Trotz Warnhinweis auf der Rückseite der Verpackung, auf der es heißt „Maßvoll genießen! Kann abführend wirken ab einer Menge von circa fünf Bärchen“ und „Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren“ mehren sich die Beschwerden der Kunden.

Die Nebenwirkungen soll der Zuckeraustauschstoff hervorrufen, so etwa Xylit, Sorbit oder Maltit. Zwar haben diese deutlich weniger Kalorien und treiben den Blutzuckerspiegel nicht so stark nach oben, aber bei manchen Menschen wirken sie in geringen Mengen bereits abführend. Die Europäische Union schreibt vor, dass auf der Verpackung von Produkten mit diesen Stoffen mindestens ein Warnhinweis auf die abführende Wirkung stehen muss, sobald der Anteil des Zuckeraustauschstoffs zehn Prozent übersteigt.

Fast 200 Bewertungen sprechen für sich

„Dass ein solches Produkt überhaupt verkauft wird, ist eine Frechheit. In Maßen genießen heißt laut Verpackungsangabe, nicht mehr als vier Gummibärchen zu essen, ansonsten drohen massive Verdauungsprobleme. Ich habe den Hinweis leider zu spät gesehen und hatte eine Nacht lang und die Hälfte des nächsten Tages mit extremen Krämpfen, Durchfall und Blähungen zu kämpfen“, wird so etwa ein Konsument der zuckerfreien Gummibärchen in seiner Rezension deutlich.

Mittlerweile hat das Produkt fast 200 Bewertungen (mit Stand vom 18. Oktober, 20.30 Uhr) dieser Art gesammelt. Doch was sagt dm zu den Kunden-Beschwerden? In einem Statement gegenüber der „SZ“ heißt es: „Wir stehen mit dem Hersteller zu möglichen Produkt-Optimierungen im Austausch“, heißt es aus dem Unternehmen. Wer an einer längere Stellungnahme des Herstellers interessiert wäre, könne sich per Mail an das Service Center des Discounters wenden und sein Anliegen schildern.