Kunden rennen dm die Türen ein – DAS ist der Grund

Der Drogeriemarkt dm hat in dieser Studie klar gewonnen, die belegt, wie hoch das Kundenvertrauen ist. Dabei sind DIESE Produkte der Grund, warum es die Kunden immer wieder zu dm zieht.

Angesichts steigender Kosten und Inflation werden die Eigenmarken der Einzelhändler immer beliebter. Viele Verbraucher bevorzugen diese, da sie im Gegensatz zu Markenprodukten oft deutlich preiswerter sind. Dabei sticht das Vertrauen der Kunden in die dm-Eigenmarken besonders hervor.

Produkte überzeugen im Preis-Leistungs-Verhältnis

Das belegt eine aktuelle Studie des Handelsmarkenmonitors 2025, die das Marktforschungsinstitut Ipsos in Kooperation mit der Lebensmittelzeitung (LZ) erstellt hat. Die Befragten gaben an, dass sie, was das Verhältnis von Qualität und Preis angeht, insbesondere von den Eigenmarken von dm begeistert sind.

Im Lebensmittelhandel gehört dm mit seiner Auswahl an Lebensmitteln zu den „Qualitäts-Champions“. Auch im Vergleich der Drogeriemärkte erobern die Marken von dm den ersten Platz bei der Kundenzufriedenheit, wenn es um Qualität und Preis geht.

Laut der Studie vertrauen die Kunden den Eigenmarken der Einzelhändler immer mehr. Während im Vorjahr nur 69 Prozent der Befragten, Handelsmarken und Herstellermarken als gleich vertrauenswürdig wahrgenommen haben, sind es im Jahr 2025 bereits 73 Prozent. Auch haben 65 Prozent angegeben, dass sie das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Handelsmarken besser finden als bei Herstellermarken.

dm führt insgesamt 29 Eigenmarken

Mittlerweile gibt es bei dm insgesamt 29 Eigenmarken, die bei den Kunden unglaublich beliebt sind. Darunter befinden sich unter anderem alverde, Naturkosmetik, babylove, Balea, dmBio und Dontodent. Ganz neu ist die Marke „dm home“ mit dabei, bei der den Kunden alles rund um Inneneinrichtung und Dekorationen geboten werden soll.

Kerstin Erbe, die dm-Geschäftsführerin, verantwortlich für Produktmanagement und Nachhaltigkeit, freut sich über das hervorragende Ergebnis der Studie. In einer Pressemitteilung teilt sie mit: „Das im aktuellen Handelsmarkenmonitor zum Ausdruck gebrachte Vertrauen der Kundinnen und Kunden bestätigt uns in unserem Anspruch, eine große, an den Kundenbedürfnissen orientierte und sorgfältig kuratierte Vielfalt an dm-Marken anzubieten.“