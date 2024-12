dm-Hammer: Drogeriemarkt ab 2025 mit völlig neuem Konzept

Für das neue Jahr 2025 hat dm große Pläne, denn der Drogeriemarkt plant, ein komplett neues Konzept auf den Markt zu bringen. Dadurch sollen Kunden bald auch Medikamente im Drogeriemarkt kaufen können. Aber wie sollen die Pläne konkret umgesetzt werden?

Für das kommende Jahr hat dm ein komplett neues Konzept vorgelegt, denn das Unternehmen plant, in den Apothekenmarkt einzusteigen. Der Drogeriemarkt will zukünftig im Online-Handel rezeptfreie Arzneimittel anbieten. Um dies umzusetzen, hat dm eine neue Gesellschaft in Tschechien gegründet.

dm: Medikamente sollen nur online verkauft werden

Jedoch sollen die Arzneimittel nicht in den Filialen angeboten werden, sondern sollen ausschließlich im Online-Handel verfügbar sein, wie Sebastian Beyer, der Geschäftsführer für Marketing und Beschaffung bei dm berichtet. Ob dies sich in Zukunft noch ändern wird und man bald auch in den Filialen rezeptfreie Medikamente finden kann, bleibt abzuwarten.

Das neue Konzept soll im kommenden Jahr starten, jedoch hat dm noch kein genaues Datum für den Verkaufsstart angekündigt. Experten rechnen aber damit, dass man das Projekt erst im Sommer 2025 starten möchte.

Christoph Werner, der Vorsitzende der Geschäftsführung von dm-drogerie markt erklärt in einer Pressmitteilung, dass man mit dem neuen Konzept die Gesundheitsversorgung in Deutschland revolutionieren will. Insbesondere verwies er auf das „Apothekensterben“, was er auf die festgeschriebenen Vergütungssysteme zurückführt.

Frage nach weiteren Gesundheitsleistungen bleibt offen

Werner erklärt, dass man die Gesundheitsversorgung in Deutschland verändern muss, wie man durch das neue Konzept von dm erreichen will. Er berichtet: „Langfristig müsse man die Rahmenbedingungen ändern, um innovative Lösungen für eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung zu entwickeln.“

Die Frage, ob Kunden neben Medikamenten auch bald mit anderen Gesundheitsdienstleistungen bei dm rechnen können, wie unter anderem Impfungen gegen die Grippe, beantwortet Werner bisher nicht konkret. Er betonte jedoch: „Ich würde uns zutrauen, dass wir auch bei einem solchen Thema mit guten Ideen aufwarten könnten.“ Man kann gespannt sein, ob man sich bald statt beim Arzt auch in seinem örtlichen Drogeriemarkt impfen kann.