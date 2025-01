dm mit besonderer Aktion zur Bundestagswahl – Mitarbeiter sollen sich entscheiden

Deutschland geht mit großen Schritten auf die Bundestagswahl am 23. Februar zu. Die Koalition ist gescheitert und nun müssen die Bürger wieder wählen, welcher Partei und welchem Spitzenkandidat sie am meisten vertrauen. Auch bei der Drogeriekette dm schaut man gespannt auf die Bundestagswahl.

Doch das war es noch nicht. Denn das Unternehmen möchte dazu beitragen, dass die Bundestagswahl gut organisiert über die Bühne geht. Deshalb hat dm nun eine besondere Aktion ausgerufen.

dm mit verlockendem Angebot für Mitarbeiter

An erster Stelle ist es wichtig, dass möglichst viele Bürger ihren Stimmzettel in der Wahlurne abgeben. Doch dm möchte seine rund 60. 000 Mitarbeiter motivieren, sich auch als Wahlhelfer zu melden und aktiv an der Neugestaltung der politischen Zukunft mitzuwirken.

Christian Harms, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter, verspricht: „[Es] bekommen alle dm-Mitarbeitenden, die sich bei der vorgezogenen Bundestagswahl ehrenamtlich als Wahlhelfer beteiligen, die dafür geleisteten Stunden von dm gutgeschrieben. Wir hoffen auf eine hohe Beteiligung unserer Kolleginnen und Kollegen als Wahlhelfer.“

Drogeriekette hofft auf mehr Beteiligung

Einen ähnlichen Wahlhelferaufruf startete dm bereits anlässlich der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024. Auch hier lockte der Arbeitgeber seine Mitarbeiter mit einer Anrechnung von Arbeitsstunden. Gegenüber der „Lebensmittelzeitung“ gestand dm-Chef Christoph Werner, dass das Angebot im ersten Anlauf nur begrenzt angenommen wurde.

Freiwillige, die Wahlhelfer werden möchte, können sich bei der zuständigen Wahlbehörde ihrer Gemeinde melden und ihre Bereitschaft zur Unterstützung bei der Bundestagswahl 2025 erklären.