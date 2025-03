dm: Nach Klopapier-Wahnsinn – Drogerie muss bei Produkt zu harten Mitteln greifen

dm bietet seinen Kunden ein vielfältiges Sortiment an. Von Haarprodukten über Make-up bis hin zu Pflege- und Gesundheitsartikeln ist alles dabei. Ein Klopapier-Produkt löste kürzlich sogar einen Mega-Hype aus (>> hier mehr lesen)

Jetzt sorgt ein weiteres Produkt für Aufsehen bei dm. Zu finden ist es allerdings nicht bei den typischen Drogerie-Produkten, sondern im Lebensmittel-Regal.

dm: Drogerie greift zu harten Mitteln

In einem Tiktok-Video zeigt eine Userin die Bio Pistaziencreme von dm mit einem 200 Gramm Inhalt. Das Kuriose: Die Creme ist in der Filiale mit einer Plastikkassette geschützt.

„Leute, wo sind wir denn gelandet, dass Pistaziencreme geschützt wird? Also, ich bin schockiert. Ich sehe das gerade zum ersten Mal!“, erklärt die Userin in dem Video. Ob die Pistaziencreme auch in weiteren dm-Filialen geschützt wird, ist unklar. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?

Pistaziencreme in Drogeriemarkt geschützt

Dass die Pistaziencreme bei dm gesichert wird, könnte mit dem Hype um die Dubai-Schokolade zusammenhängen. Sie war Ende 2024 das limitierte Trend-Produkt schlechthin und wurde auf Verkaufsplattformen sogar für mehrere hundert Euro angeboten. Deshalb haben einige Naschkatzen die Schokolade zu Hause selber hergestellt. Dazu benötigen sie mehrere Zutaten – unter anderem die Pistaziencreme, die es in dem Drogeriemarkt für 4,95 Euro zu kaufen gibt.

Es könnte also sein, dass das Produkt deshalb gegen Diebstahl gesichert wurde. Auf Anfrage, wie häufig die Pistaziencreme geklaut wird, antwortet dm dem Schweizer Onlineportal „20 Minuten“ nicht.

dm: Pistaziencreme aus DIESEM Grund geschützt?

Eine Tiktok-Nutzerin behauptet in den Kommentaren allerdings, dass sie bei dm arbeitet und schreibt: „Du wirst nicht glauben, wie viele Gläser wir schon abschreiben mussten, weil sie geöffnet wurden und ganz offensichtlich ein Finger in die Creme getunkt wurde…“ Die Sicherung könnte also auch dazu dienen, Kunden von einer Kostprobe abzuhalten.

So oder so: Diese Vorgehensweise bei dm dürfte bei dem ein oder anderen Kunden ganz schön für Verwirrung sorgen.