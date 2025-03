Klopapier-Wahnsinn bei dm – Kunden rennen Drogerie die Türe ein

Damit hat dm offenbar wieder einen absoluten Hype ausgelöst! Im Netz geht der Drogeriemarkt häufiger mal viral. Entweder bringt er gehypte Produkte zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt oder er sorgt mit einer Limited Edition für Aufsehen.

Dieses Mal ist Letzteres der Fall. Es geht ausgerechnet um ein Produkt, was das jeder täglich braucht: Toilettenpapier. Im Netz überschlagen sich mittlerweile schon die Kommentare. Löst dieser Hype nun etwa einen regelrechten Ansturm und leere Toilettenpapier-Regale bei dm aus?

dm-Kunden rasten völlig aus

Via Instagram verkündet die Drogeriekette ihren neuesten Coup. „Also, wenn man denkt, es geht nicht noch süßer, dann habt Ihr Euch getäuscht. Denn wie cute ist bitte die neue Limited Edition von ,Sanft&Sicher‘ sowie ,Soft&Sicher‘? Wir schmelzen dahin“, schreiben sie zu einem Clip mit Produkten wie Toilettenpapier und Co. – im Otter-Design! Dabei betonen sie auch, dass Kunden schnell sein müssen: „Ihr findet die Limited Edition für kurze Zeit in Euren dm-Märkten sowie teilweise online.“

Für dm-Fans ist langes Warten da überhaupt keine Option. „Bei uns ist der Otter auch schon eingezogen“, „Ich Werbeopfer. Heute direkt ausgestattet“, „Na toll, jetzt will ich das“ oder „dm wird mich morgen sehen“ lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare. Mittlerweile ist der beliebte Drogeriemarkt für seine besonderen Toilettenpapier-Ausführungen bekannt. Zuletzt gab es auch welches mit Dackeln, Capybaras oder Lamas.

Doch löst dm damit nun erneut einen Ansturm auf Toilettenpapier aus? „Ihr macht mich arm. Während Corona hatten wir keinen Toilettenpapier-Vorrat, jetzt wird es save einen geben, so richtig 2020“, schreibt unter anderem eine Userin im Netz. Aber keine Sorgen: Sollte die Otter-Limited-Edition ausverkauft sein, gibt es immer noch Alternativen zu kaufen.