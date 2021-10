DHL: Du bestellst Ware aus einem anderen Land? Diese hohen Kosten können jetzt auf dich zukommen

Da staunte dieser Kunde von DHL nicht schlecht.

Seit 20 Jahren bekomme er Pakete aus aller Welt. Aber was DHL hier von ihm forderte, hätte er noch nie erlebt. Worum geht’s?

DHL: Kunde stinksauer

Auf der Facebook-Seite von DHL lässt ein Kunde mächtig Dampf ab. Was er nicht verstehen kann: Ihm soll ein Paket aus einem Nicht-EU-Land zugestellt werden. Für die Ware muss er 1,12 Euro Zollgebühren zahlen. So weit, so harmlos.

Gleichzeitig fordert DHL jedoch von ihm eine Auslagenpauschale in Höhe von 6 Euro. „Eigentlich würde ich es nur gerne erklärt haben wollen, mit welchem Recht ein Aufschlag von rund 500 Prozent bezahlt werden muss“, schimpft er: „Ich habe um eine Auslage seitens DHL nicht gebeten.“

DHL erhebt auf Pakete aus Drittländern seit dem 1. Juli eine Gebühr. Foto: imago/photothek

Außerdem ist er darüber verärgert, dass die Sendung nicht an ihn geliefert wurde, sondern an eine Annahmestelle. „Laut Postbote ist er leider nicht mehr in der Lage seit Beginn der Corona-Pandemie Bargeldzahlungen entgegen zu nehmen. Warum? Ist mein Geld jetzt verseucht oder was? Pakete und Wurfsendungen darf ich ja auch erhalten und nehme sie quasi von Hand zu Hand entgegen.“

Der DHL-Kunde redet sich förmlich in Rage: „Dann kann ich zuschauen, wie der Postbote mir eine Benachrichtigungskarte in die Hand drückt, mit meinem Paket in der Hand davonfährt und ich es erst morgen dann an der zuständigen Postfiliale abholen kann.“

DHL: Erklärung für Gebühren

Ein anderer Nutzer hat schnell eine Erklärung parat: „Ab dem 1. Juli 2021 entfällt die bisherige Freigrenze von 22 € für die Einfuhr von Waren nach Deutschland. Das bedeutet, dass Sie in der Regel für jede Ware, die Sie in einem Nicht-EU-Land (z.B. USA, Großbritannien, China) bestellen, Einfuhrabgaben bezahlen müssen.“

Seitdem dürfen Paketdienste bestimmte Servicepauschalen vom Empfänger verlangen. Wie hoch diese Pauschalen sind, liegt ganz im Ermessen des Kurierdienstes.

Auch DHL selbst schaltet sich in die Konversation ein und erklärt dem Kunden, warum das Paket nicht an ihn persönlich zugestellt wurde: „Schon seit Beginn der Pandemie werden Sendungen, bei denen ein Entgelt gezahlt werden muss, nicht mehr direkt zugestellt. Diese Sendungen werden in eine Filiale gebracht, da dort für die Kunden und Mitarbeiter bessere Schutzmöglichkeiten geboten werden und bargeldlos bezahlt werden kann.“ (dhe)