DHL: Hinweis in Sendungsverfolgung irritiert Kunden – das steckt hinter der Nachricht

Bei diesem Anblick reiben manche Kunden von DHL sich immer wieder verwundert die Augen.

Es geht um einen Hinweis in der Sendungsverfolgung, besorgte Kunden und eine sehr einfache Erklärung von DHL. Aber eins nach dem anderen.

DHL hat alle Hände voll zu tun

Den Hinweis wird vermutlich jeder schon mal gesehen haben, der regelmäßig Pakete von DHL zugestellt bekommt. Und das sind immer mehr Menschen.

Denn das Paketaufkommen bei DHL und anderen Dienstleistern steigt von Jahr zu Jahr immens an. Kein Wunder, schließlich verlagert der Handel sich immer mehr ins Internet.

Während die Menschen früher noch persönlich in die Geschäft gingen und dort ihre Produkte kauften, bestellen viele Kunden ihre Waren heutzutage eher online und lassen das Ganze dann liefern.

Wer seine Bestellung in einem Online-Shop aufgibt, erhält vom Händler meist umgehend die zugehörige Sendungsnummer für die Sendungsverfolgung bei DHL. In den meisten Fällen entdecken Kunden dort zunächst folgenden Hinweis: „Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen."

DHL: Verwirrung um Sendungsverfolgung

Mit diesem Hinweis können viele Kunden allerdings nicht wirklich viel anfangen. Auf der Facebook-Seite von DHL fragt ein Kunde: „Was genau bedeutet "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt" bei der Sendungsverfolgung? Klingt vielleicht blöd, aber ist das Paket damit bei euch oder liegt das eventuell noch beim Online-Händler? Oder "irgendwo" dazwischen?“

Die Erklärung von DHL ist recht einfach: "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Dieser Status wird in den meisten Fällen als erstes in der Sendungsverfolgung angezeigt. Er bedeutet, dass der Absender die Sendung mit einem Versandaufkleber und einer Sendungsnummer versehen und die Sendungsdaten elektronisch an DHL übermittelt hat.“ (dhe)