DHL-Kunden rasten aus – HIER warten sie wochenlang auf Pakete

DHL-Kunden sind auf 180 – und das mitten in der Weihnachtszeit! Denn aktuell geht in einem Ort nichts mehr, was die Paketzustellung betrifft – und das kostet reichlich Nerven.

Weihnachten steht vor der Tür. Viele erledigen ihre Geschenke-Einkäufe lieber online, statt bei dem kalten Wetter vor die Tür ins nächste Einkaufszentrum zu gehen. Paketdienste wie DHL feiern gerade Hochkonjunktur.

DHL-Kunden lassen auf Social Media ordentlich Dampf ab

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, sorgt DHL in Norderstedt gerade für ordentlich Wirbel. Viele Kunden beschweren sich aktuell dort, dass die Pakete teils wochenlange Verspätungen haben.

In den sozialen Netzwerken lassen die Kunden deswegen ordentlich Dampf ab. Zum Teil warten sie sogar schon seit über zwei Wochen auf ihre bestellten Pakete! Gute Nachrichten lassen auch in der Sendungsverfolgung auf sich warten. „Seit Wochen nur Ärger mit DHL“, heißt es von einer verärgerten Frau.

So begründet ein DHL-Sprecher das Desaster

Es gibt sogar dann Probleme, wenn bereits feste Liefertermine vergeben wurden. Die Sendungsverfolgung zeigt ein Lieferdatum an – jedoch fehlt von dem Paket weit und breit jede Spur. Und auch in den Tagen danach aktualisiert sich die Sendungsverfolgung nicht, wie es von einigen Betroffenen heißt. „Warten seit gut zwei Wochen auf zwei Pakete“, so ein Mann.

Ein DHL-Sprecher erklärt, dass es eine Vielzahl an Gründen für die Lieferverzögerungen gebe. Zum Beispiel hat der Wintereinbruch Anfang Dezember einen Großteil der geplanten Lieferungen extrem verzögert. Außerdem spielt der hohe Krankenstand eine große Rolle. Was sonst noch zu dem Pakete-Chaos führt, kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen. Hier geht es zu dem Beitrag.