Neue DHL-Sendungsverfolgung stellt Kunden vor Rätsel – was Empfänger häufig übersehen

Bei der Nutzung der DHL-Sendungsverfolgung machen Empfänger regelmäßig eine Beobachtung, die sie mächtig irritiert. Es geht um das Live-Tracking, die Route des Paketboten und teilweise auch um bereits zugestellte Pakete. Aber der Reihe nach.

Jeder kennt sie, jeder hat sie schon mal benutzt: die DHL-Sendungsverfolgung. Wenn man als Empfänger ein Paket erwartet, gibt die Sendungsverfolgung genaue Infos über den Zeitpunkt der Zustellung. Besonders präzise informiert das Live-Tracking über die Ankunft der begehrten Fracht.

DHL-Kunden äußern Beschwerden

Im Live-Tracking von DHL sieht der Empfänger am Tag der Zustellung sogar, wo Paketbote und Sendung sich derzeit befinden. Diese besonders präzise Form der Sendungsverfolgung zeigt dem Kunden zudem an, wie viele Stopps der Bote noch vor sich hat, ehe er beim betroffenen Kunden ankommt.

Doch zuletzt äußerten Kunden in den sozialen Netzwerken immer wieder Beschwerden, wonach das Live-Tracking in der Sendungsverfolgung von DHL häufig alles andere als präzise sei. So würde sich nach Angaben mancher Kunden der Paketbote laut Live-Tracking häufig stundenlang nicht vom Fleck bewegen.

Andere Kunden berichten, dass ihnen in der Sendungsverfolgung häufig angezeigt wird, dass der Bote noch mehrere Stopps vor sich hat, bevor er bei den betroffenen Kunden ankommt – und das, obwohl jene Kunden ihre Pakete bereits erhalten hatten. Und wieder andere Kunden fragen sich, warum die geschätzte Ankunftszeit auch dann in einem 90-minütigen Zeitfenster angegeben wird, wenn ganz offensichtlich ist, dass der Bote in wenigen Minuten beim jeweiligen Kunden eintrifft.

DHL äußert sich

DHL hat simple Erklärungen für diese Beobachtungen. „Aus Gründen des Datenschutzes und zum Schutz unserer Zusteller geben wir die konkrete Position des Zustellfahrzeuges nur ungefähr an“, teilt der Konzern mit: „Zudem bedeutet ein in der Nähe der Empfangsadresse dargestelltes Auto nicht zwangsläufig, dass die eigene Adresse das nächste Zustellziel ist.“

Und weiter: „Das 90-minütige Zustellzeitfenster, welches im Rahmen des Live-Tracking angezeigt wird, ist ein voraussichtlicher Zustellzeitpunkt. Das bedeutet, dass wir aufgrund von zahlreichen Prognosen und auf Basis unserer Erfahrung davon ausgehen, dass Deine Sendung wahrscheinlich in dieser Zeit zugestellt wird. Es kann leider vorkommen, dass unsere Prognose zur Zustellzeit und den Zustellstopps aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse nicht immer getroffen werden kann.“