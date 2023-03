DHL: Gravierende Änderungen bei Paketen – sie hat Auswirkungen auf alle Kunden

Du wartest in letzter Zeit immer länger auf deine Pakete von DHL? Dann dürfte dich diese Neuigkeit jetzt erfreuen. Denn in Anbetracht des Versandwachstums hat das Unternehmen nun eine Maßnahme in die Tat umgesetzt.

Vor allem im Süden des Landes können sich DHL-Kunden nun über einen schnelleren Versand freuen.

DHL baut Versandnetz aus

DHL hat ein neues Paketzentrum eröffnet. Neben Obertshausen bei Frankfurt, Bochum und Ludwigsfelde steht nun einer der größten Standorte Deutschlands in Aschheim in Bayern. Das Paketzentrum ist an das bereits bestehende per Tunnel angebunden. Gemeinsam sollen sie nach stetigem Ausbau eine Sortierleistung von 72.000 Paketen pro Stunde erreichen.

„Eine derartige Kombination zweier Paketzentren ist in Deutschland bislang einzigartig“, freut sich das Unternehmen über die Eröffnung. Bei der war auch Ministerpräsident Markus Söder zugegen. In dem über 67.000 Quadratmeter großen und gut angeschlossenen Zentrum können die Mitarbeiter demnächst so viele Pakete sortieren, dass die Kunden von einer schnelleren Lieferung profitieren können.

Diese Kunden können sich freuen

Wenn dein Paket in dem neuen Aschheimer Paketzentrum sortiert wird und dann über den Großraum München oder Oberbayern zu dir gelangt, dürfte das demnächst deutlich schneller gehen als bisher. Und auch für Arbeitnehmer bieten sich mit dem neuen Standort potenzielle Arbeitsplätze. 500 neue Mitarbeiter hat das Unternehmen hier eingestellt.

Und auch bei dem Bau wurde nicht gespart. Innovative Sortiertechnik und eine nachhaltige Bauweise machen den Standort beinahe autark. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach inklusive Begrünung produziert grünen Strom und eine gute Wärmedämmung macht die Klimaanlage quasi überflüssig.

„Diese hochmoderne Einrichtung wird den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Deutschen Post DHL eine effiziente und sichere Dienstleistung bieten“, ist sich der Bürgermeister der Gemeinde Aschheim, Robert Erl, sicher. „Sie wird darüber hinaus unsere Wirtschaft ankurbeln und Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.“ Der Standort in Aschheim ist nun der 38. in ganz Deutschland.