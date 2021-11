DHL: Du willst nicht, dass deine Pakete immer bei deinen Nachbarn abgeladen werden? Dann musst du handeln

DHL: Durch den neuen Service müssen die Pakete nicht mehr in der Nachbarschaft landen. (Symbolbild)

Der bequeme Service beim Onlineshopping ist beliebter den je. Umso größer die Enttäuschung, wenn man sein Paket von DHL verpasst.

Zwar springen in den meisten Fällen die Nachbarn ein, DHL hat nun allerdings einen Tipp, der dir auch diesen Weg erspart.

DHL mit neuem Zustellservice

Nicht nur wegen Corona bestellen die Menschen in Deutschland mehr im Internet, auch die bevorstehende Weihnachtszeit lässt die Paketzustellungen in die Höhe treiben.

Damit dieser Vorgang in Zukunft noch einfacher vonstatten geht, stellt DHL einen Service für seine Kunden vor.

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

Denn viel Beschäftigte oder berufstätige Menschen verpassen ihre Zusendungen und müssen dann ihre Nachbarn mit ins Boot holen. „Mit der dauerhaften Paketumleitung von DHL Paket kannst du Pakete statt nach Hause immer an eine Filiale oder Packstation deiner Wahl senden lassen.“

DHL bewirbt den Service an den Packstationen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Winfried Rothermel

Dadurch gelangen die Kunden schneller an ihre Pakete und leisten durch die verkürzten Lieferwege einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz. Für den Service ist lediglich die DHL App notwendig.

DHL-Kunden sind skeptisch

In der Kommentarspalte auf Facebook macht sich jedoch Skepsis breit. So berichten viele Nutzer von vermissten Paketen und unangenehmen Wartezeiten. Ein Kunde ärgert sich: „Bis es dann heißt "Leider war die gewünschte Paketstation belegt. Sie können ihr Paket am anderen Ende der Stadt abholen"“.

Dafür hat eine andere Nutzerin einen witzigen Vorschlag. Sie fragt, ob man sich die Waren nicht direkt zum Arbeitsplatz liefern lassen könne. Der Konzern gesteht jedoch, dass das nur schwer umsetzbar sei. (neb)