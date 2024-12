DHL: Bittere Änderung bei Paketen! Kunden müssen im neuen Jahr diese Regel befolgen

Oh je, das werden DHL-Kunden wohl gar nicht gerne hören…

DHL-Pakete versenden wird komplizierter! Wenn du ab dem 1. Januar 2025 ein Paket verschicken möchtest, musst du das Gewicht deutlich sichtbar auf das Paket schreiben. Ob du das Paket privat oder geschäftlich versendest, spielt dabei keine Rolle.

DHL: Ab dem 1. Januar greift die neue Postgesetznovelle

Das gilt für jedes Paket in den Gewichtsstufen von 10 Kilogramm bis 20 Kilogramm sowie über 20 Kilogramm. Du kannst das Gewicht aber auch direkt beim Erstellen des Versandscheines angeben.

Ab dem 1. Januar greift die neue Postgesetznovelle. Diese sieht unter anderem auch die Gewichtsangabe auf den Paketen vor. Wenn du dein Paket in einem Shop abgibst und dabei den Versandschein handschriftlich ausfüllst, musst du das Gewicht selbst auf dem Schein angeben. Online-Shopper können aufatmen: Für Retoure gilt diese neue Regelung nämlich nicht.

DHL-Mitarbeiter sollen mit neuem Gesetz besser geschützt werden

Die neue Regel ist vor allem zum Schutz der Mitarbeiter eingeführt worden. Mit der Gewichtsangabe auf den Paketen können diese dann besser einschätzen, wie schwer ein Paket tatsächlich ist. So sollen Verletzungen vermieden werden – und dafür sollte man sich die Mühe mit der Gewichtsangabe doch gerne machen.

Für Kunden der Deutschen Post wird es noch eine Änderung geben: Es wird kräftig am Preis geschraubt! So kostet der Standardbrief künftig 95 Cent. Doch damit nicht genug! Denn die Produkte „Einschreiben Eigenhändig“ und „Nachnahme“ werden laut einer offiziellen Mitteilung der DHL zum 31. Dezember 2024 eingestellt. Alle weiteren Änderungen liest du in diesem Artikel>>>