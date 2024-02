DHL: Jetzt wird alles anders – doch was sagen wohl die Kunden dazu?

Wer kennt das nicht: Mindestens einmal täglich klingelt der Paketbote an der Haustür – ob das Paket nun für dich oder den Nachbarn ist. Die fleißigen Paketzusteller von DHL und Co. sowie deren Fahrzeuge sind aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Online-Bestellungen boomen ohne Ende.

Doch DHL kommt jetzt mit einer Neuerung um die Ecke, mit der wir nicht gerechnet hätten.

DHL: Veränderung kommt auf Kunden zu

Auch die negativen Seiten des Pakete-hin-und-Schickens kennen wir alle. Ganz abgesehen vom Umweltaspekt, ist es einfach nur nervig, wenn die Schuhe nicht passen oder die Kopfhörer nicht gefallen und wir das Ganze wieder zurückschicken müssen. Die Paketdienstleister wissen das und versuchen hier und da Erleichterung für den Rückversand zu schaffen. DHL wagt jetzt einen echten Vorstoß – zumindest testweise.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Wir wollten Genaueres wissen und haben spannende Antworten einer Sprecherin der DHL Group erhalten: „Aktuell testen wir in einzelnen PLZ-Gebieten den Service der ‚Buchbaren Paketmitnahme‘ vom Ablageort mit einer handschriftlichen Paketmarke.“ Hierbei können Kunden einfach eine ID-Nummer per Hand auf das Paket schreiben und dieses an ihrem gewohnten Ablageort hinterlegen. Der DHL-Paketbote nimmt es dann mit.

Natürlich gibt es ein paar wichtige Voraussetzungen, die dabei erfüllt sein müssen: Die besagte ID-Nummer muss vorab online oder per App bestellt und gut lesbar auf das Paket geschrieben werden. Auch muss eine DHL-Sendung erwartet werden, so dass der Zusteller überhaupt am Ablageort erscheint.

Passend zum Thema: ++ DHL-Kunden erhalten Nachricht zu ihrem Paket – sie sollten sofort handeln ++

Praktische Lösung

Doch wenn diese Bedingungen erfüllt sind, erledigt der DHL-Paketbote den Rest für dich: Er nimmt die Sendung mit und frankiert sie mit einem ausgedruckten Label – übrigens egal ob es sich dabei um eine Erstsendung oder eine Retoure handelt. Das ist super praktisch, denn du musst nichts selber ausdrucken und noch nicht mal persönlich auf den Paketboten von DHL warten. Dein Paket wartet einfach am Ablageort bis der Zusteller kommt.

Mehr News:

Doch die Sprecherin betont: „Ob und wann der Service ausgerollt wird, ist aktuell noch nicht entschieden. Wir bitten unsere Kund:innen darum, diese Versandoption nur zu nutzen, wenn in ihrer Paketankündigung explizit auf diese Möglichkeit hingewiesen wird.“ Dann hoffen wir mal, dass der Test gut läuft und wir bald alle diese praktische Möglichkeit nutzen können. Die Kunden von DHL würde es sicher freuen!

Warum ein Bote Angst bekommt, als er ein Paket öffnet, liest du in diesem Artikel.