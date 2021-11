DHL: Neue Funktion für alle Kunden! Darauf musst du jetzt achten

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

DHL hat eine neue Funktion eingeführt, die gleich in zweierlei Hinsicht nützlich für dich sein könnte.

Doch dabei musst du eine wichtige Sache beachten. Denn neben den Vorteilen birgt die neue DHL-Funktion auch eine Gefahr, warnt das Onlineportal „paketda.de“.

DHL: Neue Funktion! Sie bietet dir diese Vorteile

DHL: Eine neue Funktion könnte dir Vorteile bringen, birgt aber auch eine Gefahr. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Neu ist, dass du jetzt über die App oder die Website von DHL die Annahme deines Pakets verweigern kannst. Ganz einfach per Mausklick. Früher musstest du deine Entscheidung gegen die Lieferung dem Paketboten persönlich an deiner Haustür mitteilen.

Die neue Funktion hat einen Vorteil für beide Parteien: Der Paketbote muss deine Wohnung nicht extra ansteuern und du musst nicht auf sein Klingeln warten. Doch du kannst das neue Feature auch für einen anderen Zweck verwenden.

Dafür musst du in der App oder auf der Website zuerst die Postleitzahl des Ortes angeben, in den das Paket geliefert wird. Dabei handelt es sich im Normalfall um deine eigene. Das muss aber nicht sein. Du kannst auch die Postleitzahl des Ortes eingeben, in den du ein Paket losgeschickt hast.

DHL: Das bietet die neue Funktion

Nach der Eingabe siehst du dann auch die Lieferungen, die du selbst an eben jenes Postleitzahlengebiet verschickt hast. Und auch für diese kannst du die Annahme verweigern – im Namen des Empfängers.

Das könnte dann nützlich sein, wenn du etwa bei Ebay Kleinanzeigen oder anderen Portalen auf einen Betrüger hereingefallen bist, der sich jetzt weigert zu zahlen. Damit genießt du als Verkäufer mehr Sicherheit.

DHL: In diesem Fall kann dir die neue Funktion den Tag vermiesen

Umgekehrt kann dir das als Kunde allerdings zum Verhängnis werden. Auch dein Gegenüber könnte dein Paket kurzerhand durch diese Funktion zurückholen, auch wenn du die Rechnung wie vereinbart gezahlt hast.

Das verweigerte Paket wird dann auf die Adresse zurückgeschickt, die laut „paketda.de“ auf dem Paket steht. (vh)