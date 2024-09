DHL-Kunden in Gefahr – es geht um dein Geld

Wohin man auch schaut, überall wird vor Phishing-Mails, betrügerischen SMS oder falschen Vertretern an der Haustür gewarnt: Von Banken wie den Sparkassen über Paypal bis hin zu Amazon betrifft dies nahezu alle großen Unternehmen, die in unserem Alltag eine Rolle spielen. Waren es früher noch Rechtschreibfehler oder unseriöse Formulierungen in betrügerischen Mails, die an unsere Daten gelangen wollten, ist es heute immer schwieriger, gefälschte Nachrichten von echten zu unterscheiden.

So ergeht es derzeit zumindest einigen Kunden von DHL. Im Namen von DHL werden derzeit E-Mails verschickt, hinter denen in Wirklichkeit ein Betrüger steckt. Die Cyber-Kriminellen drängen die Empfänger der Nachricht zu einer Zahlung. Betroffene sollten dieser Aufforderung auf keinen Fall nachkommen.

DHL: Achtung vor DIESER Mail

Die Verbraucherzentrale hat eine Warnung an Kunden von DHL ausgesprochen. Die besagte Nachricht wird unter dem Betreff „Dringende DHL-Benachrichtigung: Aktion erforderlich für Ihr Paket“ versendet. Angeblich sei ein Paket auf dem Weg zu den DHL-Kunden und solle heute zugestellt werden. „Zur Abwicklung der Zollformalitäten“ sei für eine „reibungslose Zustellung“ eine Zahlung von 2,99€ erforderlich.

Die Kunden werden in der Mail aufgefordert, einem beigefügten Button zu folgen, um die Zahlung abzuschließen. Nur so könne das Paket im Briefkasten zugestellt und Verzögerungen vermieden werden. Doch die Verbraucherzentrale warnt: „Wir raten Ihnen, dieser Aufforderung unter keinen Umständen nachzugehen. Hier handelt es sich um Phishing!“

Hinweise darauf sind die fehlende Anrede in der E-Mail und auch die unseriöse Absenderadresse. Außerdem führt der Link über den Button nicht auf die offizielle Website von DHL. Die Betrüger versuchen auf diese Weise, den Verbrauchern Geld aus der Tasche zu ziehen. Dieser Betrugsversuch sollte unbeantwortet in den Spam-Ordner verschoben werden, um die eigenen sensiblen Daten zu schützen.