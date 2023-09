DHL: Live-Tracking sorgt für Kunden-Frust – was Empfänger jetzt wissen müssen

Das Live-Tracking von DHL hat bei einigen Kunden zuletzt zu großem Frust geführt. Im Zentrum der Aufregung stehen die DHL-Sendungsverfolgung, gestresste Paketboten und irritierte Empfänger. Dabei trifft DHL in diesem Fall gar keine Schuld. Aber eins nach dem anderen.

Wenn Kunden von DHL wichtige Pakete erwarten, nutzen sie regelmäßig die Sendungsverfolgung. Mit diesem Live-Tracking können sie auf ihrem Handy oder PC genau beobachten, wo der Paketbote sich mit der heiß ersehnten Fracht befindet. So können die Empfänger relativ exakt abschätzen, wann das Paket bei ihnen eintrifft.

DHL: Live-Tracking irritiert Kunden

Zuletzt machten einige Kunden von DHL in diesem Zusammenhang jedoch eine Beobachtung, die sie sprachlos zurückließ. In den sozialen Netzwerken erzählen sie von ihren Erlebnissen. So hätte die Sendungsverfolgung ihnen angezeigt, dass ihre Pakete innerhalb der nächsten Minuten zugestellt werden sollen.

Zudem zeigte das Live-Tracking von DHL an, dass das Lieferfahrzeug sich nur noch wenige Hundert Meter von den Empfängern entfernt war und nur noch ein paar wenige Lieferungen ausgeführt werden müssten, bevor die betroffenen Empfänger an der Reihe sind. Doch dann wurden jene Empfänger bitter enttäuscht.

DHL-Sendungsverfolgung sorgt für Kunden-Ärger

Plötzlich erhielten sie Benachrichtigungen, wonach das Paket an jenem Tag doch nicht mehr zugestellt werden könne. Die einen Kunden erhielten in der Sendungsverfolgung von DHL die Info, dass sie ihr Paket am nächsten Werktag in einer Filiale abholen könnten. Die anderen Empfänger bekamen im Live-Tracking von DHL angezeigt, dass am folgenden Werktag ein erneutes Zustellversuch unternommen wird.

Was die beiden Gruppen von Empfängern einte: Sie waren mächtig bedient. Schließlich hätten sie ihre Pakete gern am Tag des ersten Zustellversuchs zuhause an der eigenen Wohnungstür entgegengenommen. Wie kann es dazu kommen, dass die Zustellung in manchen Fällen spontan abgebrochen wird.

DHL teilt dazu mit: „Bei der Paketankündigung handelt es sich um einen automatisierten Prozess, der örtliche und betriebsinterne Gegebenheiten nur bedingt berücksichtigt. Daher ist diese immer nur eine Prognose für den betreffenden Tag, jedoch keine Garantie für die Zustellung.“