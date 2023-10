DHL: Kunden wollen es sich leicht machen – doch sie sollten DIESE Regeln nicht vergessen

Für viele Kunden ist es oftmals nervig, Pakete zu versenden. Dafür müssen erstmal Umschläge besorgt werden. Eine DHL-Kundin wollte es sich jetzt einfach machen.

Sie wollte nämlich die Umschläge und Päckchen von Amazon für einen DHL-Versand nutzen. Ist dies möglich? Das Unternehmen reagierte jetzt auf die Frage.

DHL: Versand auch mit Amazon-Päckchen?

Worauf muss man als DHL-Kunde achten, wenn man Pakete oder Briefe verschicken will? Die meisten kennen die vielen Regeln nicht. So etwa auch eine Frau, die in den sozialen Medien eine wichtige Frage hat.

„Darf ich eigentlich die Umschläge und Päckchen von Amazon für den weiteren Versand nutzen?“, fragt sie auf X (ehemals Twitter). Prompt bekommt sie von dem Unternehmen eine Antwort auf Facebook. „Das kommt ganz drauf an: Dein Versandkarton – egal ob Umschlag oder Päckchen – muss rechteckig sein und mindestens diese Maße besitzen: 15 Zentimeter lang, elf Zentimeter breit und ein Zentimeter hoch umlaufend an allen Außenkanten“, schreibt die DHL.

Einen Tipp gibt es auch noch: Damit nichts schiefgeht, sollten unbedingt die ganzen Barcodes, Etiketten oder Aufkleber, die es auf den Päckchen und Umschlägen immer gibt, am besten vor dem Versand entfernt werden.

Auf diese Regeln musst du achten

Von der Regel ausgenommen sind die Amazon-Rücksendungen, die selbstverständlich so retourniert werden können, wie sie empfangen wurden. Aber bei DHL gibt es nicht nur Regeln für Päckchen und Umschläge, sondern auch für Versandtaschen, Packsets und Boxen. Dafür bietet der deutsche Paket- und Briefdienst auf seiner Homepage zahlreiches Versandmaterial an.

Bei der DHL gibt es noch ein weiteres Phänomen, das die Kunden immer wieder beobachtet haben. In der Sendungsverfolgung ist zu sehen, dass bald ein Paket erwartet wird. Doch die erwartete Sendung rührt sich laut des Trackings einfach nicht vom Fleck. Am nächsten Tag der nächste Blick: Es hat sich weiterhin nichts getan und die Sendung befindet sich immer noch in der Filiale. Warum ist das so? Die Gründe hierfür sind verschieden. Besonders oft kann das in der Vorweihnachtszeit passieren oder an den Black-Fridays (hier mehr dazu).