DHL und Deutsche Post setzen Kunden eine Frist – dieses Datum wird jetzt wichtig

Kunden von DHL und Deutsche Post, aufgepasst! Eine Frist solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Sonst könnte unnötig Frust drohen.

Auch, wenn viele es angesichts der milden Temperaturen kaum glauben können, aber Weihnachten steht vor der Tür! Nicht mehr lange und es darf sich wieder ordentlich beschenkt werden. Und damit die Präsente auch pünktlich unter dem Weihnachtsbaum landen, solltest du eine Frist der DHL und der Deutschen Post unbedingt beachten.

DHL und Deutsche Post haben in den nächsten Wochen viel zu tun

Die Deutsche Post und DHL bereiten sich auf hohe Sendungsmengen im Vorweihnachtsgeschäft in Deutschland vor. Rund um die Cyber-Monday-Woche Anfang Dezember rechnet das Unternehmen mit insgesamt 11 Millionen Paketsendungen pro Tag!

Auf ähnlich hohem Niveau werden sich die Sendungsmengen voraussichtlich auch an den stärksten Tagen im Dezember bewegen. Zum Vergleich: An durchschnittlichen Werktagen im Jahr befördert DHL etwa 6,3 Millionen Pakete.

DHL und Deutsche Post: Diese Fristen musst du kennen!

Damit deine Weihnachtspost und deine Geschenke mit Sicherheit rechtzeitig bis Heiligabend zugestellt werden können, solltest du folgende Fristen beachten: Pakete sollten deutschlandweit spätestens bis 20. Dezember in den insgesamt über 37.000 Filialen, DHL-Paketshops, Packstationen oder Poststationen abgegeben werden. Auch deinem DHL-Paketzusteller kannst du frankierte Pakete direkt mitgeben. Briefe und Postkarten solltest du spätestens am 21. Dezember in den Briefkasten eingeworfen haben.

Für nationale Geschäftskundensendungen gilt, dass diese bei einer Abholung beziehungsweise Einlieferung bis einschließlich Samstag, den 21. Dezember um 12 Uhr in der Regel bis zum 24. Dezember zugestellt werden.