DHL: Kunden sollten vorsichtig sein – fiese Betrugsmasche im Umlauf

Immer wieder versuchen Betrüger mit dreisten Maschen, an das Geld von Kunden zu kommen. So geht es aktuell vielen DHL-Kunden, die von der Verbraucherzentrale gewarnt werden.

Bei der neuesten Betrugsmasche werden die Kunden fälschlicherweise angeschrieben, damit sie ein DHL-Paket abholen. So sollen sie in die Falle der Diebe tappen.

DHL: Kunden sollten vorsichtig sein

Ob per Telefon oder bei Whatsapp und anderen sozialen Netzwerken: Betrüger lassen sich immer neue Maschen einfallen, mit denen sie sich Hoffnung auf viel Geld machen. Leider gibt es immer wieder Kunden, die darauf reinfallen. Für die neueste Masche gibt es jetzt eine Warnung an alle DHL-Kunden.

Laut der Verbraucherzentrale geht aktuell eine Mail herum, in der Kriminelle den Kunden dazu auffordern, eine aktuelle Zahlung zu tätigen.

„Hallo, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Gebühren für das von Ihnen erhaltene DHL-Paket noch nicht beglichen wurden. Wir möchten Sie bitten, die ausstehende Zahlung so schnell wie möglich zu tätigen, um die Transaktion abzuschließen. Wir schätzen Ihre Geschäftsbeziehung und hoffen auf eine schnelle und erfolgreiche Lösung. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung“, heißt es in der Mail.

Warnung an Kunden

Wie hoch die Gebühr ist, steht in der Mail allerdings nicht. Jedoch ist ein Button an die DHL-Kunden hinterlegt, über die dann die Zahlung getätigt werden soll. Zusätzlich sind angebliche Informationen zu Sendungsnummer und Absende-Unternehmen eingetragen, die allerdings frei erfunden sind.

Bei der Mail handelt sich um eine Betrugsmasche in Form von Phishing. Kunden sollten ganz genau hinschauen und die Mail mit den Informationen auf der offiziellen Webseite des Unternehmens vergleichen. Am Ende stellt sich oftmals heraus, dass es sich um Betrug handelt, weshalb die Mail am besten gelöscht werden sollte.

Leider trifft es jedoch immer wieder viele Kunden, die auf solche Betrugsmaschen reinfallen. Wer auf eine Phishing-Nachricht hereingefallen ist, sollte so schnell wie möglich reagieren. Hier gibt es alle Informationen.