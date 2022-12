DHL, Hermes und Co: Achtung! Diese Fristen musst du beachten, damit Pakete pünktlich zu Weihnachten ankommen

Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest. Das bedeutet Endspurt beim Geschenkekauf! Viele Menschen lassen sich jedes Jahr Zeit und geraten dann kurz vor Heiligabend in Stress. Da reicht die Zeit nicht mehr, um auf Shoppingtour zu gehen, sondern es wird schnell etwas Passendes online gesucht. Das wird dann per DHL, Hermes und Co nach Hause geliefert.

Doch damit die Geschenke auch noch vor Weihnachten ankommen und nicht erst danach, solltest du dich ranhalten. Wer zu spät dran ist, der bekommt seine Pakete von DHL, Hermes und Co. erst nach den Feiertagen geliefert.

DHL, Hermes und Co: Das sind die Fristen für eine Zustellung vor Heiligabend

Auch in diesem Jahr werden wieder große Mengen an Paketen und Päckchen rund um die Weihnachtszeit verschickt. Deutsche Post und DHL rechnen alleine mit elf Millionen Sendungen. Krankheitsfälle und knappes Personal machen es in dieser Saison umso schwieriger. Die Folge sind häufig verspätete Pakete und Briefe. Zudem fällt Heiligabend in diesem Jahr auf einen Samstag. Wer sich also nicht ranhält, bekommt seine Post erst am Dienstag, den 27. Dezember.

Wer seine Geschenke nicht persönlich übergeben kann, sondern die verschiedenen Paketdienste dafür nutzt, sollte sich deshalb besser ranhalten. Die Deutsche Post und DHL garantieren die Lieferung zum Fest nur dann, wenn du bis spätestens Dienstag, den 20. Dezember, deine Sendung in einer Filiale abgibst. Und dann solltest du zur Vorsicht auch nicht zu spät antanzen.

Ein bisschen mehr Zeit hast du zum Beispiel noch mit GLS. Hier muss das Paket bis Mittwoch 12.00 Uhr eintreffen. Bei UPS gilt die gleiche Abgabefrist für Standardtarife, jedoch ist nur mit „Saturday Express“ eine Zustellung an Heiligabend möglich. DPD und Hermes geben ebenfalls den 21. Dezember um 12.00 Uhr als Abgabeende bekannt.

Mehr Zeit mit Express- und Prio-Versand

Bei „UPS Express“ und Co. reicht unter Umständen auch noch der 22. Dezember aus, um das Paket rechtzeitig zum 24. Dezember zuzustellen. Für DHL gilt der 21. Dezember. Mit Express- oder Prio-Tarif kannst du bei DPD sogar noch bis zum 23. um 12.00 Uhr etwas erreichen.

Paketdienst Frist (jeweils 12.00 Uhr) DHL, Deutsche Post 20. Dezember (Standard)

21. Dezember (Express) Hermes 21. Dezember (Standard)

19./20. Dezember (Eu-Ausland) DPD 21. Dezember (Standard)

23. Dezember (Express) UPS 21. Dezember (Standard)

21./22. Dezember (Express)

19./20. Dezember (EU-Ausland) GLS 21. Dezember (Standard)

19./20. Dezember (EU-Ausland)

Für EU-Auslands-Pakete ist die Frist bei der Deutschen Post, DHL und DPD bereits abgelaufen. Bei GLS hast du noch bis Dienstag ebenfalls um 12.00 Uhr Zeit, deine Sendung abzugeben. Je nach Destination kannst du dein Glück bei Hermes und UPS per Express- und Prio-Versand versuchen. Dann musst du deine Sendung aber schon am Montag, den 19. Dezember abgeben oder von einem Paketboten abholen lassen. Für benachbarte EU-Länder geht es aber noch bis zum Dienstag. Je nach Zielort sind hier die Fristen aber mitunter schon abgelaufen.

Alternativ gibt es noch FedEx oder TNT für Lieferungen ins Ausland. Die können schneller sein – aber auch deutlich teurer.