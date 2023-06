DHL, GLS, Hermes und Co.: Paketdienste im Test – nur einer kann punkten

Das Warten auf ein Paket von DHL, GLS oder Hermes kann so manch einen Kunden schon mal viele Nerven kosten.

Während verschiedene Erfahrungsberichte eher darauf hindeuten, dass die Zuverlässigkeit der Paketdienste von DHL, GLS und Co. vor allem von den einzelnen Paketboten abhängt, beweist ein Test von Stiftung Warentest nun etwas anderes – denn nur ein Dienst kann im Vergleich zu den anderen wirklich überzeugen. Und genau das dürfte viele Kunden überraschen.

DHL, GLS, Hermes und Co.: Test auf Herz und Nieren

Laut „Express“ hat Stiftung Warentest die großen Player (DHL, GLS, Hermes, UPS und DPD) anhand eines Tests detailliert unter die Lupe genommen.

So musste jeder Anbieter dafür zehn Pakete mit zerbrechlichem Inhalt transportieren, darunter Geschirr, Vasen und Bilderrahmen. Bevor die Gegenstände auf die Reise gingen, wurden sie nochmal auf ihre Widerstandsfähigkeit geprüft und aus 81 Zentimeter Höhe fallen gelassen – alle Objekte blieben ganz. Das sollte am Ende des Tests der Verbraucherzentrale allerdings nicht mehr der Fall sein.

DHL war in der Lage, alle Sendungen unbeschädigt abzuliefern – bei GLS kamen zwei Pakete mit Schäden an, bei UPS war es eins. Im Gegensatz zum Service der Deutschen Post mit dem Qualitätsurteil „gut“ (2,2) erhielten GLS und UPS nur ein „befriedigend“ (3,6 und 3,7).

DHL, GLS, Hermes und Co.: Hier punktet DHL

Doch auch bei den Themen „Dichtes Netz an Filialen und Angestellten“, „Möglichkeit, die Pakete nicht nur online, sondern auch in der Filiale zu frankieren“ und „Engagement für den Umweltschutz“ lief DHL der Konkurrenz laut Stiftung Warentest den Rang ab.

Auch bei der Verantwortung gegenüber den Angestellten fällt DHL im Gegensatz zu GLS, UPS und Co. positiv auf, wie „Express“ zusammenfasst. Demnach greifen viele Paketdienstleister wegen der Masse an Paketen auf Subunternehmen zurück, was allerdings Schwarzarbeit und Betrugsfälle begünstigte. Im Gegensatz dazu arbeitet DHL fast nur mit eigenen Mitarbeitern, zahlt zudem bessere Löhne als Hermes und die anderen Anbieter.

Wer sich also das nächste mal über Probleme bei DHL aufregt, sollte sich vielleicht erinnern, dass es offenbar auch noch schlechter gehen kann.