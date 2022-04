Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

DHL: Flugzeug zerbricht auf Landebahn in zwei Teile

Wahnsinn, was für ein Glück der Pilot und Co-Pilot eines Frachtflugzeuges der DHL hatten.

Denn das Frachtflugzeug der DHL ist bei einer Notlandung am Flughafen von San José in Costa Rica in zwei Teile gebrochen.

Flugzeug der DHL zerbricht nach Landung in zwei Teile

Die Feuerwehr eilte mit Leitern herbei. So konnten der Pilot und der Co-Pilot vorne aus dem Cockpit herausklettern. Sie blieben unverletzt.

Wie eine örtliche Zeitung berichtet, war das Flugzeug zuvor schon von diesem Flughafen gestartet. Der Pilot bemerkte in der Luft aber Probleme, deswegen kehrte er zurück. Dabei soll es sich um Hydraulik-Probleme gehandelt haben.

Ein Frachtflugzeug der DHL ist in zwei Teile zerbrochen. Foto: dpa

Die Landung klappte auch. Dann aber drehte sich das Flugzeug, schlitterte von der Landebahn und zerbrach.

Feuerwehrleute retten Piloten aus zerbrochenem Flugzeug

Damit kein Feuer entsteht, spritzten die Feuerwehrleute Schaum auf das Flugzeug. Die Zeitung berichtete auch, dass das Flugzeug nun Schrott ist. Es könnten höchstens noch einzelne Teile verkauft werden.

#ULTIMAHORA

Actualización de la emergencia que se presenta en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría pic.twitter.com/BGs2Ve3Hsx — Bomberos Costa Rica (@BomberosCR) April 7, 2022

Da hatten beide Piloten anscheinend mehr als einen Schutzengel. Was das Flugzeug geladen hatte, ist nicht bekannt. (fb/dpa)