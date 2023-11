DHL sorgt für Überraschung – damit haben Kunden nicht gerechnet

DHL zieht nicht selten den Unmut der Kunden auf seine Seite. Egal ob nicht zugestellte Pakete oder eine beschädigte Sendung: Beschwerden an das Unternehmen kommen gehäuft vor. Doch jetzt sorgt DHL für eine waschechte Überraschung.

Vor allem seit Corona hat das Bestellen im Internet massiv zugenommen. Es ist auch einfach praktisch: Ein paar Klicks im Internet und ein paar Tage später hat man die Ware im besten Fall direkt vor seiner Haustüre. Viele der im Netz getätigten Bestellungen werden von DHL geliefert. Doch mit dem deutschen Paket-Dienst sind nicht immer alle der Kunden zufrieden.

DHL mit schlechter Statistik – jetzt folgt die Überraschung

Wie wir bereits im August 2023 berichteten, sind zahlreiche Kunden unzufrieden mit DHL. Das zeigte sich bereits Anfang des Jahres in einer Statistik der Bundesnetzagentur. Die Zahl der Beschwerden an DHL, aber auch an die Deutsche Post, hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Und es wird offenbar nicht besser.

Die Bundesnetzagentur hat eine eigene Schlichtungsstelle für Beschwerden im Dienstleistungsbereich „Post“. Für das Jahr 2022 gingen dort mehr als 43.500 Beschwerden gegen die Deutsche Post ein. Das sind fast dreimal so viele wie im Vorjahr 2021! Vor allem die DHL, die zur Deutschen Post zählt, kommt dabei überhaupt nicht gut weg. Ganze 80 Prozent beklagten Probleme bei der Paketbeförderung – weil eine Sendung beispielsweise verspätet ankam, beim Nachbarn abgegeben wurde oder im schlimmsten Fall komplett verschwunden ist!

DHL ist nicht unbeliebt bei den Deutschen

Doch die Negativ-Statistik scheint der Beliebtheit von DHL bei den Deutschen keinen Abbruch zu tun – sogar im Gegenteil, wie jetzt herausgekommen ist!

Wie in jedem Jahr hat auch in diesem Jahr die Datenanalyse-Gruppe „YouGov“ in einer Umfrage ein Ranking für die beliebtesten Marken in Deutschland ermittelt. Das Ranking wurde vom „Handelsblatt“ beauftragt. Die große Überraschung: Zum ersten Mal seit Beginn der Erhebungen schafft es DHL in die Top 10 und sichert sich mit 40,8 Punkten Platz 7!

DAS sind die beliebtesten Marken

Die beliebteste Marke bei den Deutschen ist übrigens der amerikanische Bezahldienstleister Paypal. Auf Platz zwei liegt der Drogeriemarkt dm und Rang drei belegt das Spielzeugunternehmen Lego.