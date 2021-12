DHL: Mit diesem leichten Trick kannst du dich an der langen Schlange in der Filiale vorbeischummeln

Das ist ja mal ein hilfreicher Hinweis von der DHL! Zumindest, wenn du ein Paket verschicken möchtest.

Nicht schon wieder! Das könntest du regelmäßig verzweifelt ausrufen, wenn du dich früh morgens vor der Arbeit aufmachst, um nochmal „eben“ schnell ein Paket bei DHL loszuwerden? Und dann ist die Schlange schon ewig lang, bevor deine Filiale überhaupt öffnet. Ärgerlich! Doch das muss so nicht ablaufen!

DHL: Mit diesem leichten Trick kannst du dich an der langen Schlange in der Filiale vorbeischummeln (Symbolbild). Foto: imago/localpic

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist seit Jahren die Hölle los bei Versanddienstleistern wie DHL und Co. Hinzu kommt nun noch die Corona-Pandemie, die weniger Menschen in den Filialen erlaubt. Die Folge: draußen in der Kälte warten mehrere Kunden. Doch das Versandunternehmen hat jetzt einen Tipp für die Kunden.

DHL: Keine Lust auf Schlange stehen? Versandunternehmen hat einen Tipp

Bei Facebook fragt DHL daher: „Zeit sparen beim Filialbesuch?“ Ja bitte! Was müssen wir tun? Die Antwort lautet: „DHL-Paketmarke schon vorher online erstellen und bezahlen. Wir drucken sie für dich aus.“

DHL: Du hast auch keine Lust mehr auf lange Schlangen vor den Filialen der Deutschen Post, um dein DHL-Paket abzugeben? Da gibt es eine Lösung. (Symbolbild) Foto: imago images

Ok, das erspart aber natürlich immer noch keine Zeit in der Schlange ... Aber auch da gibt es einen weiteren Tipp obendrauf.

Denn: „Alternativ kannst du deine Versandmarken auch an einer Packstation drucken und die Pakete dort direkt einlegen.“ So kannst du dir den Weg zur Post also wirklich klemmen!

---------------------------------

Mehr Nachrichten zu DHL:

DHL: Kunde traurig über verschwundenes Paket – er kann nicht fassen, wie der Konzern reagiert

DHL: Darf der Paketbote deine Bestellung einfach vor der Tür abladen? Das musst du beachten

DHL: Kunde möchte Paket verschicken – in der Filiale trifft ihn der Schlag

DHL: Du willst Weihnachtsgeschenke liefern lassen? Hier lauern versteckte Kosten

----------------------------------

Bei Briefmarken gilt übrigens dasselbe Prinzip. Auch diese kannst du online kaufen und dann wahlweise auch selbst ausdrucken.

------------------------------------

Ein paar Fakten über die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

Das Unternehmen machte im Jahr 2020 rund 66,8 Milliarden Euro Umsatz

------------------------------------

Seit Dezember gibt es auch eine große Änderung bei den Briefmarken. Was da jetzt neu ist, kannst du hier nachlesen >>>

Unglaubliche Szenen vor Penny-Markt

Keine langen Schlangen, dafür aber auch heftige Auseinandersetzung, gab es letztens vor einem Penny-Markt. Hier mehr lesen >>>

Whatsapp: Lustige Nachrichten zum Nikolaustag? DIESE Sprüche solltest du kennen

Einenl lustigen Spruch zum Nikolaus versenden? Hier findest du ein paar Vorschläge >>> (js)