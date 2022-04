DHL-Bote macht bei Kundin gefährliche Entdeckung – er wird zum Helden

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Da hat ein DHL-Bote einem Kunden aber mal den Tag gerettet!

Als ein Kunde nach Hause kommt, findet er eine Nachricht von einem DHL-Boten vor. Die Nachricht macht ihn zum Superman.

DHL-Bote wird zum Superman

Wer kennt es nicht: Die Sorge, nach dem Verlassen des Hauses noch etwas angelassen zu haben. Hab ich den Herd ausgeschaltet? Sind alle Fenster zu? Hab ich das Licht im Badezimmer ausgemacht?

So ähnlich soll es sich bei einem DHL-Kunden abgespielt haben. So in etwa, doch eigentlich auch völlig anders.

Mit dieser Aktion hat sich ein DHL-Bote tatsächlich zum Superman befördert! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Ralph Peters

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 570.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

66,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020

DHL-Bote mit rettender Nachricht

DHL-Bote mit rettender Nachricht

Als der Kunde nach Hause kommt, findet er folgende Nachricht: „Hallo! Es war offen; der Rauchmelder heulte! Ich habe den Herd ausgemacht und Fenster auf. Paket steht am Eingang. Lieben Gruß!“

Über dem Post prangen die Worte: „Deutsche Superman“. Dieser Post geht im Netz auf Facebook gerade rum, hat schon über 800 Likes gesammelt und wurde schon über 25 Mal geteilt.

In den Kommentaren sind die Meinungen allerdings gespalten.

DHL: Nutzer sind sich unsicher – echt oder fake?

Manche Nutzer würzen den Vorfall mit ein wenig Humor. Einer schreibt: „Hallo Paketbote! Du hättest auch noch die hintere rechte Ecke im Wohnzimmer saubermachen können, die der Hund vollgeschissen hatte. Und den Biomüll hättest du rausbringen können. Der stinkt und gärt schon sechs Wochen randvoll vor sich hin. Bin sehr enttäuscht! Lieben Gruß!“ Ein anderer witzelt: „So wird die langfristige Planung einer Versicherungswarmsanierung zunichte gemacht.“

++++ DHL: Ukraine-Soldaten im gelben Lieferwagen unterwegs – die Wahrheit dahinter offenbart Kriminalität! ++++

Andere Nutzer wiederum zweifeln an der Seriosität der Nachricht. So schreibt eine Nutzerin: „Das ist bestimmt Fake – bei uns findet DHL nicht einmal den Klingelknopf, geschweige denn die Tür oder den Herd.“

Ob echt oder Fake lässt sich nicht feststellen. Dennoch hat die Situation im Netz für den ein oder anderen Schmunzler gesorgt! (ali)