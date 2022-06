DHL verteilt vielerorts keine Benachrichtigungskarte mehr – so geht es jetzt mit deinem Paket weiter

Diese Situation werden viele Kunden von DHL kennen.

Es geht um nicht zustellbare Pakete, die Benachrichtigungskarten für die Empfänger und einige verwirrte Kunden von DHL. Aber eins nach dem anderen.

DHL: Benachrichtigungskarte fehlt?

Der Empfang von Paketen gehört für die meisten Menschen in Deutschland mittlerweile fest zum Alltag. Schließlich verlagert der Handel sich immer mehr in Richtung Internet.

Während die Menschen früher noch regelmäßig in die Geschäfte liefen, besorgen viele Kunden ihre Lieblingsprodukte heutzutage online. Paketdienste wie DHL liefern die Waren dann zu den Kunden an die Haustür.

Doch nicht immer ist der Kunde zuhause, wenn der Bote gerade das Paket bringen will. In solchen Fällen hinterließ der DHL-Bote dem Kunden bislang stets eine Benachrichtigungskarte. Auf dieser Karte wurde festgehalten, in welcher Filiale der Kunde das Paket in den kommenden Tagen abholen kann.

+++ DHL: Kunden beobachten seltsames Phänomen bei Zustellung – Paketdienst gibt Erklärung ab +++

DHL verteilt teilweise keine Benachrichtigungskarten mehr durch den Boten. Foto: imago images/MiS

DHL-Kunden irritiert

Doch immer mehr Kunden von DHL teilten zuletzt mit, dass sie diese Benachrichtigungskarte nicht mehr erhalten. So schreibt eine Kundin auf der Facebook-Seite des Unternehmens: „Heute hat der DHL-Bote wohl keinen Parkplatz gefunden und jetzt heißt es in der Sendungsverfolgung der DHL-App: Die Sendung konnte nicht zugestellt werden und wird in eine Packstation gebracht.“

+++ Deutsche Post: Heftige Entwicklung – werden auch in deiner Region Filialen geschlossen? Post räumt mit Mythos auf +++

Und weiter: „Ich habe keine Benachrichtigungskarte mit Strichcode erhalten! Kann ich die Sendung dann überhaupt abholen? Wichtig: Bei Sendungen, die direkt an eine Packstation gesendet werden, bekomme ich einen Strichcode, aber hier wurde die Sendung ja nach Hause adressiert, so dass es nicht über meine Packstationsadresse mit Nummer läuft.“

Ein weiterer Kunde stimmt zu: „Ich habe leider ein ganz ähnliches Problem mit DHL.“

--------------------

Mehr zum Thema:

--------------------

DHL reagiert

Die Antwort von DHL ließ nicht lange auf sich warten. „Bei einer hausadressierten Sendung, die in eine Packstation eingelegt wurde, wird der Benachrichtigungscode in der Benachrichtigung für die Entnahme benötigt“, teil der Paketdienst mit: „Bei registrierten Kunden wird in der Ankündigungsmail zu dieser Sendung ein Link beigefügt, mit der man sich eine digitale Benachrichtigung ausdrucken kann.“

Weiter heißt es in der Stellungnahme von DHL: „Bist Du noch nicht bei DHL angemeldet und sollte der Zusteller bei dem Zustellversuch keinen Zugang zu den Briefkästen haben, dann wird Dir eine Benachrichtigungskarte durch die Kollegen der Briefpost (im Regelfall 2-3 Werktage später) zugestellt.“ (dhe)