DHL, Amazon und Co.: Kunden drehen beim Anblick des Lieferscheins durch – „Absurd“

Wer bei DHL, Amazon und Co. bestellt, der erhält auch einen Lieferschein. So weit, so gut. Doch auf Twitter war dieser jetzt der Anlass für einen regelrechten Shitstorm.

Hat der „Genderwahnsinn“ bei DHL, Amazon und Co. eine neue Dimension erreicht? Die Twitter-Gemeinde wütet. Angeblich sei das Wort „Lieferschein“ gegendert worden.

DHL, Amazon und Co.: Paket bringt Internet-Nutzer gehörig auf die Palme

Die „Kreiszeitung“ berichtet von dem Fall. Ein User postete auf Twitter das Foto seines Pakets. Als Aufschrift steht dort „Lieferschein innen“.

Da liegt bei zahlreichen Internet-Nutzern die Vermutung nahe: Das Wort „Lieferschein“ wird hier doch glatt gegendert!

DHL, Amazon und Co.: Wut-Ausbruch auf Twitter wegen zwei Worten (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Shotshop

Haben DHL, Amazon und Co. das Wort Lieferschein gegendert?

„Stoppt den Genderwahnsinn, ich kann es nicht mehr aushalten“, schreibt ein verärgerter User auf Twitter. Andere fragen sich: „Wie absurd soll es denn noch werden?“

Ein anderer Nutzer ist sich sicher: Das war kein cleverer Schachzug des Paketunternehmens. Zwischen der Bezeichnung „Lieferschein“ und dem „innen“ befindet sich schließlich ein Leerzeichen und kein Genderstar oder Gendergap.

DHL, Amazon und Co.: Ein User klärt auf

Doch ein User kann die Sache wohl aufklären: „Ich komme aus der Paket-Branche und muss euch enttäuschen. Lieferschein innen, bedeutet nicht mehr, als dass der Lieferschein in dem Paket und nicht auf dem Paket ist. Hat mit Gendern nichts zu tun“, wird der Twitter-Nutzer von der „Kreiszeitung“ zitiert.

Beim Thema Gendern sehen eben einige schnell rot – auch Kunden von DHL, Amazon und Co..