Deutsche Post mit erlösender Ansage – darauf haben viele Kunden sehnsüchtig gewartet

Wer in den vergangenen Tagen sehnsüchtig auf Briefe oder Pakete gewartet hat, der hat vergeblich gewartet. Zumindest dann, wenn die Sendungen mit der Deutschen Post kommen sollten.

Denn da hieß es die vergangenen Tage: Streik statt Zustellung! Doch jetzt hat die Deutsche Post gute Nachrichten für alle, die sehnsüchtig auf die Post warten.

Deutsche Post gibt Versprechen ab

Drei Tage lang haben Beschäftigte der Deutschen Post gestreikt. Donnerstag bis Samstag ging mancherorts demnach gar nichts mehr, was mit Brief und Paket zu tun hatte. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik aufgerufen. Sie will in den aktuellen Tarifverhandlungen dafür kämpfen, dass die rund 160.000 Tarifbeschäftigten 15 Prozent mehr Geld bekommen.

Und der Streik hatte Konsequenzen. Es blieben rund drei Millionen Briefe und eine Million Pakete liegen. Die Frage ist nun, wann die jetzt bei den Empfängern ankommen. Erst hieß es, dass es einige Tage dauern könnte. Jetzt hat die Post nachlegt und erklärt, dass man die liegengebliebenen Sendungen bis spätestens Dienstagabend zustellen werde.

„Da solche Arbeitskampfmaßnahmen auch schon in früheren Jahren hin und wieder stattgefunden haben, gibt es eingespielte Prozesse, um dadurch aufgelaufene Rückstände so schnell wie möglich abzubauen“, erklärte ein Post-Sprecher. (abr mit dpa)