Deutsche Post: Kunden erhalten mysteriöse Briefe – Detail auf dem Umschlag verwirrt

Jährlich geben die Menschen in Deutschland nach Angaben der Verbraucherzentrale viele Millionen Euro für das Porto von Rücksendeumschlägen aus. Kein Wunder, dass viele auf digitale Antwortmöglichkeiten oder sogar auf das Telefon zurückgreifen.

Doch jetzt sorgen mysteriöse Briefe der Deutschen Post bei den Kunden für reichlich Verwirrung. Denn dahinter verbirgt sich ein absolutes Geheimnis – und wer das nicht beachtet, zahlt kräftig drauf.

Deutsche Post: Hier müssen Kunden aufpassen!

Viele haben schon einmal einen solchen Brief erhalten – gemeint sind Umschläge der Deutschen Post oder andere Absender mit einem auffälligen Rechteck. Darauf steht „Bitte frankieren, wenn Briefmarke vorhanden“. Doch was steckt eigentlich hinter dieser Frankiermarke? Bedeutet es, dass der Verbraucher eine Briefmarke für die Antwort auf den Brief kleben muss?

Nun, nein, denn der Hinweis bedeutet, dass der Absender den Empfänger darum bittet, den Brief zu frankieren, wenn er eine Briefmarke zur Hand hat. Mit anderen Worten: Wie „chip.de“ betont, muss (!) keine Briefmarke aufgeklebt werden. Vielmehr übernimmt in einem solchen Szenario der Empfänger – also z. B. das Unternehmen – das Porto.

Aber wo kann ich dann noch auf den Einsatz von Briefmarken verzichten?

Briefe, bei denen der Empfänger das Porto übernimmt

Antwortkarten und Werbeantworten

Briefe mit dem Aufdruck „Frankieren, falls Marke zur Hand“

Achtung! Das ist nicht erlaubt – sonst könnte der Brief nicht ankommen

Übrigens: Die Deutsche Post weist auf ihrer Website auch darauf hin, dass es Alternativen zum Vermerk „Bitte freimachen, falls Marke zur Hand“ gibt. Es ist nämlich auch denkbar, den Hinweis „Entgelt zahlt Empfänger“ aufzudrucken.

Aber Achtung! Sie können diesen Vermerk nicht handschriftlich auf einen Brief schreiben. Der Hinweis muss im Frankierfeld nämlich aufgedruckt sein, damit der Brief korrekt bearbeitet werden kann.

