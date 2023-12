Deutsche Post & DHL: Kunden machen ständig Fehler bei Paketen – DAS solltest du unbedingt vermeiden

So langsam rückt Weihnachten immer näher. Viele Kunden der Deutschen Post und DHL wollen ihren Liebsten gerne ein Geschenk schicken. Denn nicht immer schafft man es, alle um die Feiertage zu besuchen. Und ein Weihnachtsgeschenk im neuen Jahr ist dann doch etwas witzlos.

Doch damit auch alles sicher und pünktlich zum 24. Dezember ankommt, solltest du dich an die Checkliste der Deutschen Post DHL Group halten. Sonst gibt’s nachher nur Tränen.

Deutsche Post & DHL geben Tipps zu Weihnachts-Paketen

Was muss ich beachten, wenn ich meine Weihnachtsgeschenke richtig und vor allem auch pünktlich versenden will? DHL hat hierzu eine Stichpunktliste parat, die dir beim Versand vor den Feiertagen helfen soll. Das A und O bei einem Paket ist die Verpackung.

Für einen sicheren Versand sollten die Geschenke gut verpackt sein, am besten in einem stabilen Karton, der nicht schon allzu viel von der Welt gesehen hat. Wähle einen Karton, der etwas größer als der Inhalt ist, damit du die Ware ausreichend polstern und somit vor Erschütterung schützen kannst.

Das wird vor allem bei Glas wichtig. Deine Freunde: Luftpolsterfolie, Papier oder Styroporkugeln. Dafür kannst du auch super Materialien benutzen, die nach deinen letzten Lieferungen übrig geblieben sind.

Diese Fristen muss du wahren

Wer bereits benutzte Verpackung wiederverwenden will, sollte darauf achten, Aufkleber und alte Barcodes zu entfernen oder unkenntlich zu machen. Im schlimmsten Fall kommt sonst die Sendung zurück, weil die falschen Codes gescannt wurden.

Jetzt nur noch gut zukleben – mit so viel Klebeband wie nötig, aber nicht zu viel. Und verzichte auf Schleifen rund um das Paket. Eins noch: Solltest du ein Buch zu Weihnachten verschicken wollen, dann geht das per Bücher- und Warensendung. Diese ist zwar nicht versichert, dafür aber deutlich günstiger als eine Paketsendung. Noch mehr Tipps gibt es >>hier in ein unserem Artikel.

Und damit das Paket oder die Sendung auch pünktlich ankommt, solltest du sie bis zum 20. Dezember abgegeben haben. Briefe und Postkarten kannst du bei der Post noch bis zum 21. Dezember in Auftrag geben. Die Fristen bei anderen Versandunternehmen erfährst du >>hier in unserem Artikel.