Deutsche Post: Üble Folgen für Kunden drohen – musst du bald noch länger auf deine Briefe warten?

Diese Nachricht wird vielen Kunden der Deutschen Post aber mal so gar nicht gefallen. Es könnte nämlich zu Änderungen kommen, die alles andere als positive Folgen für sie hätte.

So liegt es offenbar im Bereich des Möglichen, dass es in Zukunft deutlich länger dauert, bis die Deutsche Post Briefe von A nach B transportiert und zugestellt hat. Wer seine Post schneller am Ziel wissen will, könnte dafür sogar tiefer in die Tasche greifen müssen.

Deutsche Post: Kommen Briefe bald deutlich später an?

Derzeit kursieren rund um die Deutsche Post beziehungsweise das neue Postgesetz einige Gerüchte. Es ist bereits seit Monaten in Arbeit und soll wohl im Spätsommer oder Herbst als erster Referentenentwurf vorliegen. In Kraft treten könnte es dann im Jahr 2024 – und einige Änderungen mit sich bringen.

Wie „inside-digital“ berichtet, hat die Bundesnetzagentur verboten, dass die Deutsche Post das Porto vorzeitig anhebt. Durch das neue Postgesetz könnte sich für das Unternehmen aber eine neue Chance bieten: zwei unterschiedliche Liefergeschwindigkeiten für Briefe. Demnach könnte in Deutschland ein sogenannter Eco-Brief mit einer Laufzeit von drei bis fünf Werktagen als zweite Variante angeboten werden.

Deutsche Post: Gibt es bald unterschiedliche Varianten beim Briefversand?

Für die Deutsche Post hätte der Eco-Brief den Vorteil, dass das Unternehmen sich bei vielen Briefen mit der Zustellung mehr Zeit lassen könnte – das würde auch weniger Kosten für die Post bedeuten. So könnte auf teure Nachtflüge verzichtet werden und dafür auf den Transport in Sprintern zurückgegriffen werden.

An Anreiz für die Kunden, die längere Versandzeit in Kauf zu nehmen, wäre wahrscheinlich der Preis. So könnten Eco-Briefe preiswerter sein, als die Briefe, die schneller am Ziel sind. Ob es zu der Einführung der Eco-Brief in Deutschland kommt, bleibt allerdings abzuwarten.