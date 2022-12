Deutsche Post mit großer Änderung! Empfänger trauen ihren Augen kaum

Da staunen auch die Empfänger nicht schlecht, als der Bote von der Deutschen Post plötzlich aus dem Wagen aussteigt. In Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis in NRW) sitzen die Briefzusteller nämlich auf der falschen Seite des Autos. Denn die Deutsche Post hat neue Elektroautos, die plötzlich Rechtslenker sind – also wie in England.

Daran müssen sich die Empfänger noch gewöhnen. Plötzlich steigt der Paket-Bote der Deutschen Post von der rechten Fahrerseite aus. Der Konzern stellte in Rheinbach die neuen Modelle vor. Aber warum gibt es plötzlich DHL-Wagen, in denen die Fahrer auf der rechten Seite, sonst nur in Ländern wie beispielweise England der Fall, fahren?

Deutsche Post mit großer Änderung

Das hat einen ganz einfachen Grund. „Die Zustellerinnen und Zusteller steigen nicht zur Straßenseite hin, sondern auf der Bordsteinseite ein und aus. Das ist natürlich wesentlich sicherer“, erklärt Pressesprecher Dieter Schumacher gegenüber der „Bild„.

Genau wie die Empfänger müssen sich wohl auch noch die Fahrer auf die neuen Flitzer gewöhnen. Damit Unfälle vermieden werden, gibt es auch noch zusätzlich eine Rückfahr- und Seitenkamera. Aktuell sind bereits mehr als 40 Wagen dieser Modelle auf den Straßen in der Postleitzahl-54 in unter anderem Bonn, Euskirchen oder Troisdorf unterwegs.

Deutsche Post präsentiert neue Autos

Bis Ende des Jahres sollen bundesweit 1300 von ihnen erstmals eingesetzt werden. 160 Pakete passen in die nahezu emissionsfreien Kraftwagen. Das Unternehmen betreibt, laut eigenen Aussagen auf der Homepage, mit seinen selbst entwickelten und in Eigenregie produzierten StreetScooter-Fahrzeugen sowie rund 12.000 E-Bikes und E-Trikes die größte Elektroflotte in Deutschland.

So möchte die Deutsche Post DHL Group mittelfristig „im Interesse der Umwelt und der Kunden seine gesamte Brief- und Paketzustellflotte durch Elektrofahrzeuge ersetzen, die mit Strom aus regenerativen Energien betrieben werden.“