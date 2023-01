Deutsche Bahn: Kunden verzweifeln bei der Buchung von Tickets – doch das Unternehmen weiß von nichts

Große Verzweiflung bei einigen Kunden der Deutschen Bahn! Plötzlich war es nicht möglich, sich ein Ticket zu buchen. Doch die Bahn weiß nichts von möglichen Buchungs-Problemen.

Probleme bei der Ticket-Buchung der Deutschen Bahn? Das jedenfalls meldeten Kunden. Sie bekamen beim Bezahlvorgang plötzlich eine Fehlermeldung.

Deutsche Bahn: Kundin beschwert sich via Facebook

Eine Reisende schrieb auf Facebook an die Bahn: „Vielleicht ist es euch nicht bewusst, also dachte ich, ich lasse es euch wissen. Seit drei Tagen erscheint folgende Meldung, angekommen beim Schritt zum Bezahlen eines Online-Tickets: ‚Upps! Ein Fehler ist aufgetreten. Der Server hat einen ‚500 Internal Server Error‘ zurückgegeben.‘ Etwas ist kaputt. Bitte teilen Sie uns mit, was Sie getan haben, als dieser Fehler aufgetreten ist. Wir werden es so schnell wie möglich beheben. Entschuldigen Sie die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Die Bahn-Kundin weiter: „Es verursacht leider Unannehmlichkeiten und es wäre toll, wenn dies so schnell wie möglich behoben werden könnte.“ Auch ein weiterer Bahn-Kunde berichtet gegenüber dieser Redaktion von Problemen. Er habe drei bis vier Anläufe gebraucht, bis er endlich sein Ticket kaufen konnte. Mit Visa konnte er laut eigenen Aussagen nicht bezahlen.

Deutsche Bahn äußert sich zu den Problemen

Doch der Bahn sind keine Probleme bekannt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber dieser Redaktion sagt: „Grundsätzlich sind keine Auffälligkeiten beim Ticketkauf über bahn.de oder in der App DB Navigator bekannt. Auch die Bezahlung per VISA-Karte sollte im Regelfall problemlos möglich sein. Täglich verarbeiten wir eine fünfstellige Anzahl an erfolgreichen VISA-Transaktionen.“