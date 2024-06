Deutsche Bahn: Kundin nach irrer Horrorfahrt fassungslos! „Dreistigkeit“

Mittlerweile gibt es Horrorgeschichten von Kunden der Deutschen Bahn wie Sand am Meer. Von unfassbaren Verspätungen über gesperrte Waggons oder Abteile bis hin zu nicht bereit gestellten Zügen – die bahnfahrende Kundschaft dürfte schon so gut wie alles einmal erlebt haben.

Was zuletzt allerdings eine Deutsche-Bahn-Kundin durchgemacht hat, ist wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte der Probleme. Ihre Horror-Geschichte teilte sie im Netz – zur Empörung anderer DB-Kunden.

Deutsche Bahn: Reisende erlebt Horror!

Auf „X“ (ehemals Twitter) hat sie jetzt ihr Erlebnis mit der Deutschen Bahn erzählt. „Durchsage im ICE 1218, der gerade statt in Leipzig in Halle hält: ‚Tja, da hat die Fahrdienstleitung wohl Mist gebaut. Wir haben uns verfahren'“, erinnert sich die entrüstete DB-Kundin. „Leute, dieses Land hat…“

Über 200 Kommentare und fast 5.000 Reaktionen hat ihr Beitrag bei „X“ bislang (mit Stand vom 13. Juni, 11.30 Uhr) gesammelt. Doch die Horrorfahrt der schockierten Frau Richtung Halle war hier noch nicht vorbei. „Resultat: über 100 Passagiere des ICE werden aus dem Zug geschmissen & sollen mit der S-Bahn fahren. Diese Dreistigkeit…“

Erlebnis sorgt für Diskussionen

Das Albtraum-Erlebnis der Deutsche-Bahn-Kundin sollte nicht lange unkommentiert bleiben. „Sowas passiert schon mal, wenn ne Weiche falsch gestellt ist. Auch bei ’ner Straßenbahn – wenden ist da ganz schlecht und zurücksetzen geht auch nicht“, wird eine andere Frau etwa in den Kommentaren deutlich.

„’Die Straßenbahn hat sich verfahren‘ war schon vor 40 Jahren ein Entschuldigungs-Joke“, offenbart ein anderer Kunde der Deutschen Bahn. „Sorry to say. Aber das ist ja eine Petitesse gegen meine 15 Stunden – Odyssey gestern von München nach Düsseldorf“, so der nächste. Bleibt abzuwarten, ob sich viele frustrierte Reisende das nächste Mal nicht doch lieber dafür entscheiden werden, das Auto zu nutzen, um von A nach B zu kommen.