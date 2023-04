Deutsche Bahn: Erneut Streik-Alarm! Schon diese Woche geht es wieder los

Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es raus: Nach dem Mega-Streik Ende März steht der nächste Streik bei der Deutschen Bahn an! Und das auch noch viel zeitnaher als gedacht.

Noch in der laufenden Woche hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einen Streiktag angesetzt. Davon währe dann wieder ein Großteil des Verkehrsnetzes der Deutschen Bahn betroffen – und mit ihm Tausende Pendler.

Deutsche Bahn: Nächster Streik am Freitag

Laut mehreren Medienberichten – unter anderem NTV – soll der nächste große Streik bereits am kommenden Freitag, den 21. April, losgehen. Die EVG will an diesem Tag alle Beschäftigten auffordern, für einen Tag ihre Arbeit niederzulegen. Die Informationen hierzu stammen von Insidern aus der Gewerkschaft und dem Bahnunternehmen.

Offiziell will die EVG den Streik aber erst am Mittwoch, den 19. April, bei einem Pressegespräch ankündigen. Der Grund liegt auf der Hand: „Einige Arbeitgeber weigern sich nach wie vor, auf die von den Tarifkommissionen der EVG beschlossenen zentralen Forderungen einzugehen, andere legen Angebote vor, die weit von dem entfernt sind, was wir fordern.“ Mit diesen Worten lädt die Gewerkschaft zur Ankündigung ein. „Deshalb müssen wir kurzfristig mehr Druck auf die Arbeitgeber ausüben, die immer noch meinen, die Forderungen der Beschäftigten ignorieren zu können.“

Nächstes Gespräch am Dienstag

Die Gewerkschaft EVG steht zurzeit in Tarifverhandlungen mit circa 50 kleineren Verkehrsunternehmen. Mit der Deutschen Bahn stehen am kommenden Dienstag, den 25. April, weitere Gespräche an. Sollten die nicht erfolgreich verlaufen, könnten Bahnreisenden erneut Streiks drohen.

Für ihre Mitglieder fordert die EVG zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 650 Euro pro Monat. Dafür hatte sie und die Verdi Ende März bereits mit einem Großstreik Aufmerksamkeit erregt und Druck auf die Bahnunternehmen ausgeübt. Hier blieb es auch an Flughäfen vorübergehend still. (mit afp)