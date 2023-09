Deutsche Bahn: Vandalismus-Attacke zwischen Berlin und Hamburg ++ massenhaft Züge fallen aus

Eine massive Störung im Netz der Deutschen Bahn legt am Freitag (8. September) die Strecke zwischen Hamburg und Berlin lahm. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Die Folge sind massive Beeinträchtigungen des Nahverkehrs sowie des bundesweiten Fernverkehrs. Nach Angaben des Konzerns seien „Vandalismusschäden“ Grund für einen Brand an der Infrastruktur.

Laut Deutscher Bahn arbeiten Fachleute mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben. Eine Wiederaufnahme des Verkehrs zwischen Hamburg und Berlin werde aber voraussichtlich erst am Freitagabend möglich sein.

Deutsche Bahn: Verspätungen und Komplett-Ausfälle

Bereits in der Nacht zu Freitag ist es nach Angaben der Feuerwehr Hamburg in mehreren Stadtteilen der Hansestadt zu Bränden in Kabelschächten der Deutschen Bahn gekommen sei. Dabei, so heißt es weiter, wurden Versorgungsleitungen für die Signal- und Kommunikationstechnik beschädigt.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte, dass ein Brand „an der Infrastruktur der Deutschen Bahn in Hamburg“ die Ausfälle verursacht habe. Betroffenen seien nicht nur Fernverkehrszüge, sondern auch Nahverkehrsverbindungen. „Die Fernverkehrszüge werden teilweise über Uelzen umgeleitet oder fallen aus“, heißt es weiter von der Deutschen Bahn.

Konkret bedeutet das aktuell, dass die Züge auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin rund 30 Minuten Verspätung haben – wenn sie denn überhaupt fahren. Denn etwa zwei Drittel aller ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin fallen aktuell komplett aus (Stand Freitag 11.40 Uhr).

Wir berichten in Kürze weiter.