Deutsche Bahn: Hiobsbotschaft für Passagiere – wichtige Strecke für halbes Jahr (!) gesperrt

Fahrgäste müssen jetzt stark bleiben! Nachdem eine wichtige Verbindung zwischen Berlin und Hannover für einige Tage gesperrt wurde, folgt für Deutsche Bahn-Kunden die nächste bittere Nachricht.

Jetzt ist die Strecke Berlin-Hamburg dran – und diesmal dauert die Sperrung bei der Deutschen Bahn sage und schreibe sechs (!) Monate. Wenn das mal nicht für Ärger bei den Passagieren sorgt…

Deutsche Bahn sperrt Strecke zwischen Großstädten

Lange Wartezeiten und überfüllte Züge sind spätestens seit dem 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer kein neuer Anblick mehr. Besonders Pendler sind bei der Deutschen Bahn einiges gewohnt. Allerdings werden sich auch die hartgesottenen Fahrgäste umschauen, wenn das Unternehmen 2025 eine wichtige Strecke sperrt.

Zwischen Juni und Dezember will die Bahn die 280 Kilometer lange Strecke komplett sperren und sanieren, wie der Konzern am Freitag (18. November) mitteilte. Während der sechsmonatigen Baumaßnahmen sollen Gleise, Weichen, Oberleitungen und Stellwerke modernisiert werden. Bahnhöfe sollen dem Bericht zufolge neue Bahnsteigdächer, Wetterschutzhäuser und Wegeleitsysteme erhalten, die Barrierefreiheit soll verbessert werden.

Für den Fern- und Güterverkehr richtet die Bahn eigenen Angaben zufolge Umleitungen ein. Die Züge sollen während der Sanierungsphase über Uelzen, Salzwedel und Stendal verkehren sowie über Hannover. „Je nach Umleitungsstrecke müssen Reisende zwischen 45 und 105 Minuten mehr Zeit einplanen“, hieß es. Im Regionalverkehr sollen auf den betroffenen Abschnitten Ersatzverkehre unterwegs sein.

Deutsche Bahn erntet heftige Kritik

Auch die für den Güterverkehr wichtige Strecke Emmerich-Oberhausen in Nordrhein-Westfalen will die Deutsche Bahn sanieren. Der 72 Kilometer lange Abschnitt ist Teil der europäischen Verbindung zwischen Rotterdam und Genua und könne nicht für einen längeren Zeitraum gesperrt werden, hieß es.

Beide Korridore seien „zentrale Bausteine im künftigen Hochleistungsnetz“, teilte Bahn-Chef Richard Lutz am Freitag mit. Ziel sei es, durch die Erneuerung der wichtigsten Korridore noch mehr Menschen und Unternehmen für die Schiene zu gewinnen.

Mehr News:

Kritik an dem Konzept kam am Freitag vom Güterbahn-Verband Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE), in dem die Konkurrenten der Bahn im Schienengüterverkehr organisiert sind. „Nichts ist abgestimmt in dem Sinne, wie es hier suggeriert wird“, teilte der Vize-Verbandsvorsitzende Sven Flore mit. (mit dpa)