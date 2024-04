Deutsche Bahn: Schock für Pendler! Diese wichtige Strecke ist lange dicht

Nerven aus Drahtseile – die müssen Pendler haben, wenn sie mit der Deutschen Bahn unterwegs sind. Der Konzern gilt als Pannen-Unternehmen schlechthin in Deutschland, gefühlt hat jeder Reisende nichts als Ärger. Verspätungen, Baustellen, defekte Stellwerke, ausgefallenes Personal – wer mit der Deutschen Bahn fahren muss, kann einem nur leid tun.

Jetzt kommt es zum nächsten Paukenschlag: Die wichtige ICE-Strecke zwischen Frankfurt a.M. und Köln wird im Sommer komplett gesperrt – und zwar einen ganzen Monat lang! In der Hauptreisezeit werden also die beiden Rhein- und Main-Metropolen voneinander getrennt.

Deutsche Bahn: Schock für Pendler! Wichtige Strecke ist wochenlang dicht

Aktuell hakt es ohnehin schon in Hessen. Wegen Gleisbauarbeiten ist die Bahnstrecke von Hanau nach Fulda eingeschränkt. Bis Ende Mai gibt es zudem wegen Bauarbeiten im Tunnel zwischen Kassel und Göttingen Umleitungen und entsprechend längere Fahrzeiten. Ab Juli steht dann noch die Generalsanierung der Riedbahn (Mannheim-Frankfurt) an – mindestens fünf Monate lang soll die dauern!

Jetzt kommt es noch dicker: Wie eine Bahnsprecherin gegenüber dem HR bestätigt, wird die ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln für mindestens einen Monat voll gesperrt sein. Was sich da die Planer gedacht haben, bleibt wohl ihr Geheimnis. Fakt ist: Mitten in den Sommerferien in Hessen werden vom 16. Juli bis zum 16. August dort keine Züge fahren.

Pendler können auf Bus umsteigen

Die Deutsche Bahn will auf dem Teilstück zwischen Siegburg/Bonn und Frankfurt Stadion Schienen erneuern. Daher werde es zu „Umleitungen und Anpassungen im Personenverkehr kommen“. Auch Zugausfälle werde es geben, andere Züge würden umgeleitet. Pendler brauchen dann mehr als doppelt so lange, statt einer Stunde also fast zweieinhalb Stunden! Im Mai werden weitere Details bekannt gegeben, so die Bahn weiter.

Mehr News:

Einige ICE fallen sicher ganz aus, so die Halte in Limburg Süd, Montabaur und Siegburg/Bonn. Zwar sollen Ersatzbusse die ganze Strecke bis zum Kölner Hauptbahnhof abfahren. Doch die brauchen fast dreieinhalb Stunden – na, Lob dem Chef, der dem Pendler diese Verspätung so durchgehen lassen wird…