Deutsche Bahn streicht beliebtes Angebot – Fahrgäste müssen sich umstellen

Pendlern ist es vielleicht schon aufgefallen. Über den Jahreswechsel hat die Deutsche Bahn an allen Bahnhöfen in Deutschland eine Veränderung vorgenommen. Ein beliebter Service ist nicht mehr verfügbar.

Vor allem für Menschen, die morgens früh zur Arbeit müssen und es eilig haben, hat die Änderung Konsequenzen. Denn mal eben schnell einen Kaffee aus dem Automat holen, geht nicht mehr. Wir haben bei der Deutschen Bahn nachgehakt.

Deutsche Bahn: Keine Kaffee-Automaten mehr – DAS ist der Grund

Um in den Tag zu kommen, benötigen viele Deutsche erstmal eine ordentliche Portion Koffein am Morgen. Bislang konnten Fahrgäste, die am Bahnsteig auf ihren Zug warteten, sich immer mit einem Becher Kaffee versorgen. Für gewöhnlich gibt es an jedem Hauptbahnhof zahlreiche Verpflegungs-Automaten: Ein Getränkeautomat, einen Snack-Automat und einen für Kaffee und Instantsuppen.

Doch die Kaffee-Automaten wurden zum Jahreswechsel von der Deutschen Bahn abgebaut. Wir haben bei dem Bahnunternehmen nachgefragt: „Die DB hat an ihren Bahnhöfen rund 300 neue und moderne Snack- und Getränkeautomaten für die Kunden aufgestellt. Diese ersetzen die bisherigen Heißgetränkeautomaten, welche auf Grund des neuen EU-Verpackungsgesetzes nicht mehr zum Einsatz kommen“, erklärt eine Sprecherin gegenüber dieser Redaktion.

Das neue Gesetz ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten und schreibt vor, dass Heißgetränke nicht mehr ausschließlich in Einwegbechern ausgegeben werden dürfen. „Da die alten Automaten keine Mehrwegoption aufweisen, ersetzt die DB sie durch die neuen Automaten, die mehr Kapazität und ein größeres Snack- und Getränkeangebot für die Reisenden bieten“, so die Erklärung der Deutschen Bahn weiter. Wer dennoch nicht auf seinen Kaffee verzichten möchte, muss sich beispielsweise bei einem der Bäcker-Stores bedienen. Davon gibt es in den großen Hauptbahnhöfen oftmals mehrere.