Gehalt: Frauen verkaufen sich unter Wert – „Ist mir ein Rätsel!“

Sind Frauen bei Lohnforderungen einfach zu bescheiden? Machen sie sich bei Fragen zum Gehalt zu klein? Zu diesen Erkenntnissen kann angesichts einer Studie der Employer-Branding-Beratung Universum Global für die „Welt“ kommen. Demnach sind die jungen Frauen viel zurückhaltender beim Geld als ihre männlichen Altersgenossen.

Konkret ging es in der Studie um die Wunscharbeitgeber der kommenden Akademiker und Akademikerinnen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen und IT. Am Rande aber um das Einstiegsgehalt. Rund 23.600 Studierende wurden befragt.

+++ Spannend: Gehalt: Diese Angestellten bekommen plötzlich 1.200 Euro mehr +++

Junge Männer trauen sich viel mehr – weit höhere Lohnforderungen

Offenbar müssen sich die jungen Frauen der Generation Z mehr trauen. Männliche Studierende dieser drei Fachrichtungen erwarten ein Einstiegsgehalt von 55.000 bis 59.000 Euro. Damit würden sie deutlich über dem deutschen Mediangehalt liegen – und das als Berufseinsteiger direkt nach dem Studium. Die Frauen dagegen rechnen laut der Befragung im Schnitt mit 12 bis 15 Prozent weniger Gehalt als ihre Kommilitonen, also eher unter oder rund um 50.000 Euro Jahresbrutto.

Gen Z beim Gehalt „viel fordernder“

David Falzon, Country Manager für Deutschland bei Universum, ordnet für „Welt“ diese Ergebnisse ein: „Junge Menschen sind heutzutage viel fordernder als früher – auch beim Gehalt. Das hören wir von allen Unternehmen.“ Die Generation Z wüsste um ihren Marktwert, auch wenn sich einige mit ihren Vorstellungen „sehr weit aus dem Fenster lehnen“.

Weitere Nachrichten für dich:

Warum junge Frauen beim Gehalt trotz gleicher Ausbildung deutlich niedriger ansetzen, „ist mir ein Rätsel“, so Falzon. Offenbar beginne der Gender Paygap, also die Lücke bei der Bezahlung zwischen Männern und Frauen, bereits im Kopf – schon bei den Lohnforderungen im Job-Interview.