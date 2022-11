Deutsche Bahn: Ausfälle und Verspätungen – Fernverkehr-Chaos für Reisende am Wochenende

Wer an die Deutsche Bahn denkt, muss auch zwangsweise an Verspätungen und ausgefallene Züge denken. Nichts dominiert die Diskussion öffentlicher Verkehrsmittel so sehr, wie das ständige Chaos auf deutschen Schienen.

Davon ist meistens nicht nur der Regional-, sondern in der Regel noch viel heftiger der Fernverkehr betroffen. Viele Kunden der Deutschen Bahn können sicher eine Geschichte erzählen, wie sie auf einem Bahnhof im Nirgendwo gestrandet sind, weil der Anschluss-IC wegen eines umgekippten Baumes irgendwo bei Würzburg ausgefallen ist. Auch dieses Wochenende müssen Reisende im Fernverkehr in Sachen Deutsche Bahn viel Geduld mitbringen.

Deutsche Bahn: Streckensperrung auf zentraler Route

Denn vom 18. November bis zum 21.November 2022 kommt es zu zahlreichen Zugausfällen – und das alles, weil eine der wichtigsten ICE-Routen des Landes übers Wochenende gesperrt wird. Auf der Fernstrecke von Berlin nach Hannover fährt in den nächsten Tagen erst mal nichts.

Grund dafür sind Bauarbeiten, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite bekannt gibt. Hoffnung, dass die schneller zu Ende gehen als angenommen, gibt es wohl eher nicht. Denn die Bahn versichert selbst, dass die Sperrung „mindestens bis Sonntagabend“ bestehen bleiben soll. Keine guten Aussichten für den Beginn nächster Woche also!

Viele ICEs und ICs haben teils heftige Verspätungen

Gezielt von der Streckensperrung betroffen sind dabei eine ganze Menge ICs und ICEs. So wird etwa der ICE von Hamm (NRW) über Dortmund und Münster umgeleitet. Dadurch können sich Reisende auf knapp 90 Minuten länger im Zug freuen. Genau genommen sind folgende Züge betroffen:

ICE-Züge NRW – Hamm bzw. Münster/Westf – Hannover – Berlin werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 90 Minuten. Der Halt Wolfsburg entfällt. Ersatzweise halten die Züge in Stendal.

ICE-Züge Schweiz – Karlsruhe – Frankfurt(M) – Kassel – Berlin werden umgeleitet. Die Halte Kassel-Wilhelmshöhe, Göttingen und Wolfsburg entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Erfurt und Halle.

IC-Züge Leipzig – Magdeburg – Hannover – Bremen – Emden – Norddeich Mole fallen zwischen Leipzig und Hannover aus.

IC-Züge Amsterdam – Osnabrück – Hannover – Berlin enden und beginnen bereits in Hannover Hbf. Die Halte in Wolfsburg, Stendal und Berlin entfallen.

Doch das ist noch nicht alles. Denn die Deutsche Bahn warnt auch davor, dass es in den Zügen durch die Umleitungen zu einer hohen Auslastung kommen kann. Fernreisende sollten am Wochenende also starke Nerven oder gute Kopfhörer auf ihrer Fahrt mitnehmen.